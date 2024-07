Google vuole gli occhiali intelligenti Gemini con il marchio Ray-Ban

Le vendite di occhiali intelligenti Ray-Ban Meta basati sull’intelligenza artificiale sono aumentate negli ultimi mesi. Il segmento sembra crescere a un ritmo sufficiente per attirare l’attenzione delle grandi aziende tecnologiche. Una di queste società sarebbe Google , che cercherebbe un accordo con Ray-Ban per produrre occhiali intelligenti con Gemini . Tuttavia, Meta sembra avere il sopravvento.

Meta, spinta dal successo degli occhiali intelligenti Ray-Ban con il suo assistente Meta AI, vuole acquistare il 5% di EssilorLuxottica, la società madre di Ray-Ban. Secondo recenti rapporti, le trattative tra le due società sono in una fase avanzata. Tuttavia, Google potrebbe tentare di “mettersi in mezzo”.

Secondo quanto riferito, Google vuole scommettere molto sul segmento degli occhiali intelligenti. Questi dispositivi cercano di offrire un assistente intelligente e un’esperienza di navigazione AR in un formato compatto e confortevole. L’azienda sta anche lavorando con Samsung su un visore XR che arriverà quest’anno, come ha confermato il colosso sudcoreano questo mese.

Attualmente, Google sembra essere alla ricerca del partner ideale per lanciare gli occhiali intelligenti basati su Gemini e il marchio Ray-Ban sembra un forte candidato. EssilorLuxottica ha già esperienza nel segmento dopo aver lavorato con Meta. Inoltre, l’azienda ha collaborato con Google in passato, producendo Google Glass .

Sebbene il precedente tentativo di Google in questo segmento non sia andato bene, il settore è cambiato molto. Sono passati quasi dieci anni dal lancio dei Google Glass. Ora le vendite di questo tipo di prodotti sono in aumento, quindi sembrano più accettati dalle persone. Inoltre, integrare gli occhiali con l’assistente Gemini conferirebbe loro un forte appeal aggiuntivo.

Detto questo, secondo The Verge, è “estremamente improbabile” che Google possa fermare l’accordo tra Meta ed EssilorLuxottica. Del resto le trattative sembrano essere in uno stato molto avanzato. Tuttavia, la fonte sostiene che il colosso di Mountain View si è recentemente rivolto a EssilorLuxottica per parlare di possibili occhiali con tecnologia Gemini.

Quindi è molto probabile che Google dovrà trovare un altro partner. Sarà interessante vedere chi l’azienda sceglierà per rendere i suoi occhiali smart una realtà, o anche solo pensare alla possibilità (lontana) che Google “rubi” a Meta il marchio Ray-Ban per i suoi occhiali.

