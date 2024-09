I chip A18 dell’iPhone 16 utilizzano l’ultima tecnologia di chip di ARM

Apple terrà l’evento di lancio per i dispositivi della serie iPhone 16 più tardi oggi al Cupertino Park. Prima del lancio, il Financial Times riferisce che i chip della serie iPhone 16 sono basati sulla più recente architettura di design di ARM. L’ultima architettura, a quanto si dice, aiuta nell’implementazione delle funzionalità AI.

La gamma iPhone 16 vanterà l’ultima architettura ARM

I modelli non Pro e Pro della serie iPhone 16 sono alimentati rispettivamente dai chip A18 e A18 Pro. Secondo fonti a conoscenza della questione, tutti i modelli iPhone 16 vantano il nuovissimo design del chip v9 di Arm . A quanto si dice, l’adozione da parte di Apple dell’architettura ARM v9 costituisce quasi la metà dei suoi ricavi totali. Questa adozione rappresenta una spinta per Arm, che ha un accordo di licenza pluriennale con Apple.

Secondo il direttore generale di ARM Rene Haas, l’architettura ARM v9 porta il doppio delle royalty della precedente generazione ARM v8, su cui, secondo Wikipedia, si basa il chip A17 Pro della serie iPhone 15 Pro. In particolare, Apple ha utilizzato un’architettura personalizzata basata sui design ARM per i suoi chip della serie A negli ultimi anni. Mentre Apple concede in licenza il set di istruzioni ARM, personalizza significativamente l’architettura per soddisfare i suoi requisiti di prestazioni, efficienza e funzionalità.

Apple ha già utilizzato l’architettura ARM v9 nei suoi chip M4, annunciati a maggio di quest’anno. Con la nuova architettura, i chip M4 offrono un significativo balzo in avanti nelle prestazioni rispetto agli ultimi dispositivi Mac e iPad. Un miglioramento simile nelle prestazioni è previsto anche per i chip A18.

La nuova architettura potrebbe aiutare Apple a eseguire funzionalità di intelligenza artificiale più complesse sul dispositivo

Apple Intelligence offrirà una serie di funzionalità AI, una parte delle quali verrà eseguita completamente sul dispositivo. Per non parlare del fatto che i dispositivi richiederanno la tecnologia chip più recente e avanzata per soddisfare le esigenze di elaborazione. Come forse già saprai, solo iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max possono gestire Apple Intelligence al momento.

Con l’architettura di nuova generazione, si prevede che i chip A18 e A18 Pro gestiscano funzionalità AI edge più complesse. I produttori di laptop Windows hanno anche spostato la loro attenzione su Windows su ARM grazie ai chip Snapdragon X Elite e Snapdragon X Plus, che offrono prestazioni più elevate con un consumo energetico inferiore.

VIA