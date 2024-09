Digital Transformation: le soluzioni più adatte per favorirla nella propria impresa

Il panorama lavorativo contemporaneo è caratterizzato da una serie di innovazioni costanti e in grado di rendere i mercati più dinamici che mai. È proprio in questo peculiare frangente che le imprese si ritrovano proiettate verso una serie di esigenze e bisogni da soddisfare assumendo un approccio strategico nei confronti dei vari caratteri del loro business, a prescindere dal loro settore di riferimento. L’avvento della tecnologia ha, sicuramente, dato una spinta importante al progresso, facendo della trasformazione digitale un carattere prioritario nelle agende della stragrande maggioranza delle realtà che intendono rimanere competitive al giorno d’oggi. Favorirla, però, richiede la considerazione di diversi fattori, oltre a degli investimenti da dover compiere in maniera oculata per poterne trarre il massimo vantaggio. Scopriremo alcuni importanti cenni e nozioni al riguardo nelle prossime righe.

Dispositivi di ultima generazione

Un aspetto cruciale per poter favorire il progresso tecnologico di un’impresa riguarda proprio la fornitura di apparecchi di ultima generazione come computer, smartphone, tablet e indossabili utili a garantire che i dipendenti possano avere accesso a tutti i sistemi più aggiornati e performanti. Queste soluzioni non contribuiscono soltanto a migliorare la produttività dei singoli lavoratori, supportando anche le modalità di lavoro più gettonate nell’epoca della trasformazione digitale come lo smart working o la dematerializzazione degli archivi. Ovviamente, dotare il personale di simili strumenti significa compiere delle spese ingenti che, pur garantendo loro maggiore flessibilità ed efficienza, possono gravare anche sul bilancio in maniera importante. Opta per un noleggio computer Apple con Navigator Rent per ottimizzare le spese senza dover rinunciare ai device più performanti sul mercato.

Software di gestione aziendale

Ricollegandoci a quanto già affermato in relazione al bisogno di performance elevate da parte dei dispositivi, tra i programmi più utilizzati nelle aziende digitalizzate, oggi, troviamo gli Enterprise Resource Planning Software. Questi sistemi integrano diverse funzioni aziendali, come quelle relative alle vendite, alla gestione delle finanze, alle risorse umane e alla logistica, assistendo i professionisti nella navigazione grazie ad un’interfaccia unica, centralizzata ed intuitiva da cui poter tenere sotto controllo tutti i vari processi di impresa, migliorando la visibilità e la coerenza dei dati in tutta l’organizzazione. Un buon software di gestione aziendale è in grado di trasformare in maniera radicale il modo in cui le imprese operano, abbattendo ogni barriera che potrebbe causare inefficienze e ledere alla produttività dei singoli e dei gruppi di lavoro.

Intelligenza artificiale e machine learning

A seconda dello specifico settore, questa soluzione e le tecnologie coinvolte trovano un coinvolgimento più o meno ampio. In ogni caso, i sistemi dotati di intelligenza artificiale offrono in molte realtà uno strumento molto potente per poter analizzare grandi volumi di dati e fornire degli insight utili per definire le strategie di business più remunerative. Queste tecnologie, inoltre, aiutano nell’automazione di processi complessi o meccanici, in modo tale da migliorare l’indice di produzione, oppure caratteri come la customer experience, visto che algoritmi ed intelligenze artificiali trovano spazio anche per chat bot e assistenti virtuali, oltre che per l’ottimizzazione delle catene di approvvigionamento.

Big Data

Sistemi come quelli sopracitati assistono le imprese – con l’ausilio di professionisti formati – nell’analizzare enormi quantitativi di dati con cui ottenere una maggiore comprensione dei propri clienti, delle tendenze di mercato e delle varie operazioni interne. Grazie agli strumenti di analisi, infatti, è possibile identificare dei pattern e delle opportunità con cui le imprese possono prendere decisioni informate sulla base di dati concreti. Un investimento in termini di big data apre diversi spiragli e possibilità, arrivando anche a permettere ad un’impresa di espandersi, a patto che – tra le altre cose – si faccia attenzione anche a caratteri come la cybersecurity.