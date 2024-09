iOS 18: Apple Intelligence, dispositivi supportati, data di rilascio e altro

Riesci a credere che Apple pubblicherà iOS 18 quest’anno? È incredibile pensare che il dispositivo che Steve Jobs ha detto essere un telefono, un iPod e un comunicatore Internet stia per ricevere il suo 18° aggiornamento annuale da Apple. Ma è vero, e ci aspettiamo di vedere il sistema operativo di prossima generazione annunciato al WWDC a giugno di quest’anno. Ma questo non ha fermato le fughe di notizie e le voci prima di quell’annuncio.

Di recente, abbiamo sentito che questo sarà il più grande aggiornamento software che l’ iPhone abbia mai ricevuto . Dovremo aspettare un po’ per vedere se è vero. Sentiamo questa voce quasi ogni anno. Ma in questo articolo, cercheremo di tenervi aggiornati con tutte le ultime novità e voci su iOS 18, così come su quando potrete aspettarvi di vedere il rilascio su un iPhone vicino a voi.

Da diversi anni ormai, Apple annuncia la versione più recente di tutti i suoi sistemi operativi alla WWDC, la loro conferenza annuale per sviluppatori. Ciò include iOS, iPadOS, macOS, watchOS , tvOS e ora visionOS . In genere, vengono tutti annunciati alla WWDC, con le beta per sviluppatori che vengono lanciate lo stesso giorno. Poi attraversiamo alcuni mesi di beta prima che le versioni di iOS e iPadOS arrivino dopo l’annuncio del nuovo iPhone a settembre.

Apple ha annunciato iOS 18 alla WWDC del 10 giugno 2024. La prima beta per sviluppatori è stata resa disponibile poche ore dopo, con una beta pubblica programmata per iniziare a luglio. La versione stabile arriverà a settembre, in genere la terza settimana di settembre (una settimana dopo l’annuncio dell’iPhone).

Ora conosciamo la data di lancio ufficiale di iOS 18: 16 settembre 2024.

Aggiornamenti iOS 18

La prima beta di iOS 18 è stata rilasciata il 10 giugno 2024. Sebbene Apple non pubblichi solitamente una cronologia per le beta, in genere vengono lanciate circa ogni due settimane fino ad agosto. Quindi potremmo vedere sei o sette beta quest’anno. Ci sono anche due tracce di beta, con Developer Beta e Public Beta. Consigliamo di attenersi alla Public Beta, poiché in genere è un po’ meno buggata.

Quali iPhone sono supportati?

A differenza di Android, Apple non garantisce aggiornamenti per un certo numero di anni. Mentre l’iPhone 6 ha ricevuto aggiornamenti per quello che sembrava un’eternità, i telefoni più recenti hanno smesso di ricevere nuove versioni di iOS molto prima. L’iPhone 8, 8 Plus e X sono stati abbandonati con iOS 17.

Con iOS 18, Apple si attiene allo stesso gruppo di iPhone che vengono aggiornati. Quindi saranno iPhone Xr (rilasciato nel 2018) e successivi. Ecco l’elenco completo:

iPhone 15

iPhone 15 più

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 più

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2a generazione o successiva)

Quali funzionalità sono introdotte con iOS 18?

Sebbene iOS sia già stato annunciato al WWDC, Apple tende a tenere nascoste alcune funzionalità fino all’uscita dell’iPhone in autunno. Ma al momento, abbiamo un elenco piuttosto valido delle funzionalità in arrivo in iOS 18. E c’è, sorprendentemente, una buona quantità di funzionalità di personalizzazione e, naturalmente, funzionalità AI. Tuttavia, le funzionalità AI, o Apple Intelligence, non saranno disponibili prima dell’autunno. E anche allora, saranno disponibili come versione beta.

Personalizzazione del Centro di controllo

Con iOS 18, Apple sta aggiungendo una nuova personalizzazione del Control Center, che ti consentirà di spostare i controlli e persino di ridimensionarli. Apple sta anche aggiungendo più pagine, tra cui una pagina intera per i controlli multimediali e un’altra pagina intera per i controlli smart home. Mentre le voci su questo lo facevano sembrare piuttosto goffo, questo è in realtà un layout davvero buono per tutto ciò che Control Center gestisce al giorno d’oggi.

Apple sta anche estendendo il supporto per Control Center con una nuova API, in modo che altri sviluppatori di app possano usare i toggle di Control Center se lo desiderano. Uno degli esempi che Apple ha usato è stato con Ford, dove puoi facilmente pre-condizionare il tuo EV direttamente dal centro di controllo. E come proprietario di un EV, è davvero bello averlo.

Personalizzazione della schermata iniziale

Apple sta finalmente portando una discreta quantità di personalizzazione della schermata iniziale su iPhone con iOS 18. Ora, gli utenti potranno mettere le icone ovunque vogliano. Quindi possiamo finalmente liberarci di quella griglia. È un po’ strano che Apple ci abbia messo così tanto a farlo, ma eccola qui.

Oltre alla personalizzazione della schermata iniziale, Apple ti consente di cambiare il colore di tutte le tue icone. Puoi scegliere qualsiasi colore desideri o lasciare che Siri scelga un colore che si abbini al tuo sfondo, che suona esattamente come Material You, che Google ha lanciato nel 2020 su Android.

Mail ottiene le schede di Gmail

L’app Mail sta ottenendo nuove schede per aiutarti a gestire meglio la posta in arrivo. E ci ricorda molto le schede di Gmail. Quindi ora avrai schede per Principale, Transazioni, Aggiornamenti e Promozioni. Ti consente di trovare facilmente la conferma di spedizione per quell’ordine Amazon. Apple inizierà anche a raggruppare i messaggi simili, rendendo più facile trovare tutte le tue e-mail da Delta o Starbucks.

Nuova app per le password

Per anni, Apple ti ha permesso di archiviare le password all’interno del vault Password di iCloud, ma era nascosto in Impostazioni. Ora, Apple sta lanciando una nuova app Password che sarà disponibile su iOS, iPad OS e MacOS. Ciò renderà molto più semplice recuperare password, password WiFi e molto altro.

Supporto RCS

Apple sta anche aggiungendo il supporto per RCS in iOS 18, che è apparso per la prima volta nella Beta 2. Con il supporto RCS, gli utenti iPhone possono ottenere immagini a grandezza naturale e tapback dai dispositivi Android. Mentre Android e altri telefoni appariranno ancora come bolle verdi su iPhone, l’esperienza di messaggistica sarà molto migliore ora.

Intelligenza Apple

Apple, come fa con ogni tecnologia, ha il suo termine di marketing per l’intelligenza artificiale, che è “Apple Intelligence”. Si tratta di una serie di nuove funzionalità che debutteranno più avanti quest’anno. Apple afferma che lancerà la versione stabile di iOS 18 questo autunno in versione beta.

Con Apple Intelligence , Apple offre un sacco di funzioni utili invece di funzioni che sono lì per esserci. Inclusa la possibilità di riscrivere le tue e-mail per te. Può anche aiutarti con grammatica, punteggiatura e molto altro. Puoi cambiare il tono e persino cambiare il layout con punti elenco o una tabella. Molto simile a ciò che ChatGPT può già fare per te.

Apple può anche prendere i tuoi schizzi e trasformarli in foto vere e proprie con Apple Intelligence. Questa è una funzionalità piuttosto carina e non vedo l’ora di provarla davvero per vedere quanto è buona (o non lo è). Puoi anche creare immagini usando Genmoji.

È finalmente arrivata una nuova Siri. Dopo anni in cui Siri è stata presa in giro come qualcosa di assolutamente terribile, Apple sta lavorando per sistemarla. Quest’anno Siri subirà una revisione importante, che la renderà più conversazionale, potrà vedere cosa c’è sullo schermo e reagire ad esso, e quindi Siri potrà “assisterti come mai prima”. E, francamente, era ora.

