Tutto quello che devi sapere su Apple Intelligence

. Su Mac, la finestra ‌Siri‌ può essere posizionata ovunque. Il bagliore si anima in modo reattivo al suono della tua voce, così puoi sapere quando ‌Siri‌ ti sta ascoltando senza interrompere altre cose che stai facendo.

Un doppio tocco nella parte inferiore del display richiama l’interfaccia Digita a ‌Siri‌, così puoi digitare le richieste anziché pronunciarle. Su Mac, devi premere due volte il tasto Comando per richiamare Digita a ‌Siri‌. Digita a ‌Siri‌ include richieste suggerite, così puoi ottenere risposte alle tue domande più velocemente.

‌Siri‌ può mantenere il contesto tra le richieste, così puoi fare una domanda e poi farvi riferimento in una seconda risposta. Se chiedi della temperatura a Raleigh, ad esempio, e poi prosegui con “qual è l’umidità?”, ‌Siri‌ dovrebbe sapere che intendi Raleigh.

‌Siri‌ sfrutta la conoscenza dei prodotti Apple e la base di supporto per rispondere a domande sulle funzionalità e le impostazioni del tuo dispositivo e può persino trovare le impostazioni quando non ne conosci il nome esatto utilizzando la ricerca in linguaggio naturale.