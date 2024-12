macOS Sequoia 15.2 conferma l’arrivo dei nuovi modelli MacBook Air M4

Apple ha commesso oggi un errore con il suo aggiornamento macOS Sequoia 15.2, rilasciando il software per due Mac che devono ancora essere lanciati. C’è un file software per “Mac16,12” e “Mac16,13”, che sono i prossimi modelli di MacBook Air .

Il software trapelato fa riferimento al “‌MacBook Air‌ (13 pollici, M4, 2025)” e al “‌MacBook Air‌ (15 pollici, M4, 2025)”, confermando che i nuovi modelli ‌MacBook Air‌ M4 sono in fase di sviluppo e probabilmente non sono troppo lontani dal lancio.

Si vocifera ampiamente che Apple stia lavorando per portare i chip M4 su tutta la sua gamma Mac e si prevede che il ‌MacBook Air‌ riceverà un aggiornamento M4 nella primavera del 2025, quindi tra marzo e giugno.

Non ci aspettiamo aggiornamenti di design per il ‌MacBook Air‌; l’aggiornamento si concentrerà sulle componenti interne, in particolare sul nuovo aggiornamento del chip M4.

VIA