Apple non rilascerà tutte le funzionalità di Apple Intelligence in iOS 18.1

Apple ha fortemente lasciato intendere che Apple Intelligence arriverà su iPhone tramite iOS 18.1. Tuttavia, l’azienda rilascerà la sua Intelligenza Artificiale Generativa ( Gen AI ) in modo scaglionato.

Quali funzionalità di Apple Intelligence non saranno disponibili in iOS 18.1?

Apple Intelligence è la versione di Gen AI di Apple. Doveva arrivare con l’ aggiornamento iOS 18.1 . Il prossimo aggiornamento includerà Apple Intelligence. Tuttavia, Apple starebbe inviando alcune funzionalità con questo aggiornamento .

Apple ha pubblicizzato il suo strumento di creazione di immagini ed emoji Gen AI chiamato “Image Playground”. Disponibile come app autonoma, Image Playground consentirà agli utenti di generare immagini in stile cartone animato utilizzando qualsiasi frase.

Similmente a Image Playground, anche Apple sta ritardando il lancio di Genmoji. Questa funzionalità consente agli utenti di creare qualsiasi emoji personalizzato. Genmoji andrà ben oltre i caratteri emoji definiti dall’Unicode Consortium. È interessante notare che affinché questa funzionalità funzioni, un iPhone dovrà avere iOS 18 .

Apple non includerà Image Wand, una funzionalità basata su Image Playground, in iOS 18.1. Allo stesso modo, gli utenti dell’app Apple Mail non potranno usufruire di Apple Intelligence per ordinare automaticamente i messaggi in arrivo in categorie.

Apple sta anche ritardando l’integrazione di ChatGPT di OpenAI con Apple Intelligence. Se questo non fosse abbastanza deludente, Gen AI di Apple è attualmente disponibile in inglese americano, e ciò non cambierà con iOS 18.1

Quando Apple lancerà le funzionalità mancanti della “Gen AI”?

Apple ha confermato che includerà Strumenti di scrittura, riepiloghi e risposte intelligenti con l’aggiornamento iOS 18.1. Tuttavia, gli utenti iPhone dovranno attendere iOS 18.2, iOS 18.3 e iOS 18.4 per ottenere l’intero bouquet di funzionalità Apple Intelligence.

Nello specifico, prima della fine del 2024, Apple potrebbe rilasciare iOS 18.2, che dovrebbe includere Image Playground, Genmoji e l’integrazione di ChatGPT ‌Siri‌. iOS 18.3 potrebbe, tuttavia, arrivare l’anno prossimo. Dovrebbe portare con sé funzionalità aggiuntive Siri.

Alcuni report suggeriscono che gli utenti iPhone potrebbero ottenere la maggior parte delle funzionalità con l’aggiornamento iOS 18.4, previsto per il secondo trimestre del 2025. Inutile dire che Apple sembra essere indietro rispetto ad altre piattaforme Gen AI e fornitori di servizi come Google e Microsoft.

Anche l’aggiornamento iOS 18.1 dovrebbe arrivare alla fine di questo mese . Ciò significa che gli utenti Apple iPhone hanno potuto solo dare un’occhiata alle funzionalità di Apple Intelligence in iOS 18.1.

