Apple potrebbe lanciare occhiali intelligenti e AirPods con fotocamera nel 2027

Apple starebbe lavorando per lanciare sul mercato diversi prodotti basati sulla vista nel giro di un paio d’anni. Il gigante di Cupertino potrebbe lanciare gli occhiali intelligenti Apple e gli AirPods con telecamere nel 2027. Inoltre, l’azienda sta anche lavorando per lanciare un visore Apple Vision di fascia bassa il prossimo anno e l’ Apple Vision Pro di seconda generazione nel 2026.

Apple lancerà occhiali intelligenti e AirPods con fotocamera nel 2027

Le ultime notizie arrivano dal famoso insider Apple, Mark Gurman, che ha dettagliato il piano di prodotto dell’azienda nella sua recente newsletter Power On . Secondo l’ultimo rapporto, il Vision Products Group di Apple sta attualmente lavorando su almeno quattro dispositivi. È interessante notare che uno di questi dispositivi sono gli occhiali intelligenti .

Se gli occhiali intelligenti Apple segnalati dovessero essere lanciati nel 2027, saranno un concorrente diretto degli occhiali intelligenti Ray-Ban Meta. Gurman afferma che l’azienda desidera utilizzare parte del suo investimento multimiliardario nella tecnologia di intelligenza visiva di Vision Pro. Per ricordarvelo, Apple ha già presentato questa tecnologia utilizzando l’ultimo iPhone 16 all’evento “Its Glowtime” tenutosi all’inizio di settembre. Pertanto, sarà interessante vedere il prezzo di quegli occhiali.

Apple avrebbe anche in programma di lanciare gli AirPods con fotocamere integrate nel 2027. Secondo Gurman, l’azienda sta attualmente sperimentando il fattore di forma per le funzionalità di intelligenza visiva. Detto questo, non c’è menzione del suo design o di come funzionerebbe nella vita reale.

Un visore Apple Vision più economico potrebbe arrivare l’anno prossimo

Mark Gurman afferma inoltre che Apple potrebbe lanciare un visore Vision di fascia bassa dal costo di circa $ 2000 già l’anno prossimo. Secondo il rapporto, il visore di fascia bassa potrebbe utilizzare un processore “inferiore” e materiali “più economici”. Sebbene non venga menzionato quale processore utilizzerebbe Apple, Gurman afferma che il visore più economico non avrebbe la funzionalità EyeSight.

Per i non addetti ai lavori, questa funzionalità consente ad altri di vedere l’occhio dell’utente dall’esterno del visore. Inoltre, Apple si aspetta che il visore Vision di fascia bassa venda il doppio di Apple Vision Pro.

In precedenza, c’erano state segnalazioni circa l’interruzione della produzione del visore Apple Vision Pro di seconda generazione , considerata la mancanza di interesse tra gli acquirenti a causa del suo prezzo elevato. Gurman, nel rapporto, sottolinea lo stesso. Tuttavia, menziona che il visore Apple Vision Pro di seconda generazione potrebbe essere lanciato nel 2026 con un processore più veloce.

