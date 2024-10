Apple rilascerà presto i Mac M4? Ecco cosa dicono le ultime indiscrezioni

Apple spesso lancia nuovi Mac in autunno, ma stiamo ancora aspettando la conferma ufficiale che l’azienda abbia piani simili quest’anno. Ci stiamo avvicinando a metà ottobre, e se Apple ha intenzione di annunciare nuovi Mac prima delle vacanze, la storia recente suggerisce che accadrà questo mese. Ecco cosa sappiamo finora.

Al momento in cui scrivo, sono passati 220 giorni da quando Apple ha rilasciato un nuovo Mac, l’ultimo dei quali è stato la versione M3 del MacBook Air da 13 e 15 pollici, entrambi arrivati ​​a marzo. Prima di allora, nell’ottobre 2023, Apple ha rilasciato modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici con opzioni di chip M3, M3 Pro e M3 Max, insieme a un iMac M3 da 24 pollici.

Altrove nella gamma, Mac Studio e Mac Pro non sono stati aggiornati da giugno 2023, quando Apple ha introdotto varianti basate su M2 di entrambe le macchine. Ciò lascia il Mac mini M2, che non ha visto un aggiornamento da gennaio 2023, oltre 600 giorni fa.

Un altro evento di ottobre probabile

Mark Gurman di Bloomberg ha recentemente affermato che Apple sta pianificando un evento legato al Mac verso la fine di ottobre, con l’intenzione di lanciare nuovi Mac basati su M4 già venerdì 1 novembre . Considerando gli anni passati, è una buona scommessa. Apple ha spesso tenuto un secondo evento autunnale annuale in cui l’attenzione è solitamente rivolta ai nuovi Mac e iPad. Sebbene ciò non sia accaduto nel 2022, ci sono stati eventi di ottobre nel 2013, 2014, 2016, 2018, 2020, 2021 e 2023.

n particolare, la prossima conference call trimestrale di Apple si terrà giovedì 31 ottobre. Confrontatela con la conference call dell’anno scorso di giovedì 2 novembre, che è avvenuta solo due giorni dopo il suo evento “Scary Fast” incentrato su Mac di lunedì 30 ottobre, il giorno prima di Halloween. Vale anche la pena ricordare che Apple ha insolitamente programmato il suo evento Mac a tema spettrale per le 20:00 ET / 17:00 PT, il che significava che non era per il pubblico statunitense del mattino o dell’ora di pranzo.

Quindi, cosa possiamo ragionevolmente aspettarci questa volta?

MacBook Pro da 14 e 16 pollici

Sono attesi nuovi modelli di MacBook Pro e Gurman riferisce che il mese prossimo Apple lancerà una nuova versione M4 del suo MacBook Pro da 14 pollici di fascia bassa, così come modelli di MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici di fascia alta con chip M4 Pro e M4 Max. In effetti, Apple sembra essere stata vittima di una sfacciata fuga di notizie russa sul MacBook Pro da 14 pollici di fascia bassa, che potrebbe essere dotato di tre porte Thunderbolt 4 (invece di due porte TB3) e un minimo di 16 GB di RAM invece di 8 GB. Potrebbe anche supportare fino a due display esterni con il coperchio aperto , in aumento rispetto a un display nel modello precedente. Potrebbe anche essere disponibile in un’opzione di colore Space Black , attualmente esclusiva dei modelli Apple da 14 pollici e 16 pollici con chip M3 Pro e M3 Max.

Mac mini, iMac

Gurman riferisce che Apple sta pianificando di svelare un Mac mini riprogettato con entrambe le opzioni di chip M4 e M4 Pro al suo evento di ottobre, con un lancio previsto per i primi di novembre. Insieme ai chip M4 e M4 Pro, il Mac mini di prossima generazione sarà più snello e potrebbe avere le stesse dimensioni dell’Apple TV. Il nuovo Mac mini manterrà il suo involucro in alluminio e, sebbene le sue dimensioni siano paragonabili a quelle dell’Apple TV, si prevede che sarà più alto. Apple ha testato prototipi di Mac mini dotati di cinque porte USB-C, insieme a un cavo di alimentazione e una porta HDMI. Non si prevede che le porte USB-A saranno incluse nel prossimo modello. Per adattarsi ad Apple Intelligence, i nuovi modelli di Mac mini potrebbero includere 16 GB di memoria unificata come standard, anziché 8 GB.

Nel frattempo, si prevede che anche l’iMac da 24 pollici verrà aggiornato a novembre con un chip M4 di nuova generazione. L’iMac M4 potrebbe anche iniziare con 16 GB di RAM anziché 8 GB, forse per supportare meglio le funzionalità di Apple Intelligence. In particolare, tutti i Mac M4 individuati nei registri degli sviluppatori presentavano 16 GB o 32 GB di RAM. Apple ha riprogettato l’iMac l’ultima volta nel 2021 e non ci sono segnali che un nuovo look sia all’orizzonte.

MacBook Air, Mac Studio, Mac Pro

Vale la pena ripetere che quest’anno Apple ha già aggiornato i MacBook Air da 13 e 15 pollici. Questi aggiornamenti basati su M3 sono stati rilasciati a marzo, quindi ci sono poche possibilità che vengano sostituiti da modelli più recenti prima della fine del 2024. Secondo Gurman, l’azienda dovrebbe introdurre modelli MacBook Air da 13 e 15 pollici basati su M4 nella prima metà del 2025 .

Gli utenti Mac più esperti potrebbero dover aspettare ancora un po’ per gli aggiornamenti desktop di fascia alta. Mentre sono in fase di sviluppo nuovi modelli Mac Studio e Mac Pro con chip M4, Gurman afferma che sono programmati per le versioni successive. Il Mac Studio è previsto per metà del 2025, con il Mac Pro che seguirà verso la fine dell’anno prossimo. Il Mac Studio sarà dotato di una variante del processore M4, che potrebbe essere un chip M4 Ultra o Max. L’attuale Mac Studio è disponibile sia nelle varianti M2 Max che M2 Ultra.

Per quanto riguarda il Mac Pro, sarà equipaggiato con la versione di fascia più alta del chip M4, il cui nome in codice è “Hidra”, secondo Gurman . In base alla descrizione del chip, potrebbe essere posizionato come un chip “Ultra” o “Extreme”. Apple ha progettato un nuovo chip più potente per il Mac Pro a causa delle critiche secondo cui il chip M2 Ultra non era abbastanza potente per la macchina di fascia alta. L’M4 sarà costruito sullo stesso processo a 3 nm dei chip M3, ma il fornitore Apple TSMC probabilmente utilizzerà un processo migliorato che aumenta le prestazioni e l’efficienza energetica. Il Mac Pro potrebbe anche supportare fino a 512 GB di memoria unificata, rispetto all’attuale limite di 192 GB.

Circuito integrato M4

Con i nuovi aggiornamenti di MacBook Pro, Mac mini e iMac attesi nelle prossime settimane, la transizione al chip M4 di Apple sta prendendo piede in tutta la sua gamma Mac. Come l’M3, l’M4 è costruito su un processo a 3 nm, ma con miglioramenti del fornitore Apple TSMC per prestazioni migliorate ed efficienza energetica. L’M4 include anche un Neural Engine migliorato che alimenta carichi di lavoro AI accelerati. Apple afferma che è il Neural Engine più potente dell’azienda di sempre, in grado di eseguire 38 trilioni di operazioni al secondo, quindi c’è ampio spazio per velocità di elaborazione più elevate.

Infatti, nuovi benchmark per uno dei prossimi modelli M4 sono recentemente emersi su Geekbench , dandoci qualche spunto su come si comporterà un Mac M4 rispetto all’iPad Pro M4 e ai Mac M3 di precedente generazione. Il chip M4 che appare su Geekbench è l’M4 standard e verrà utilizzato nei modelli iMac, Mac mini e MacBook Pro da 14 pollici.