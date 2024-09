Cosa aspettarsi da un evento Apple di ottobre: ​​iPad Mini 7, Mac Mini riprogettato e altro ancora

Apple probabilmente terrà un altro evento a ottobre di quest’anno per annunciare nuovi Mac e iPad. Se così fosse, sarebbe la quarta volta negli ultimi cinque anni che Apple tiene un evento a ottobre. L’anno scorso, Apple ha tenuto un evento virtuale lunedì 30 ottobre per annunciare nuovi modelli di MacBook Pro e iMac con la serie di chip M3.

Evento Apple di ottobre

Di seguito riepiloghiamo le indiscrezioni su un possibile evento Apple in programma per ottobre, insieme ai nuovi prodotti che si prevede saranno annunciati.

Nella sua newsletter Power On di inizio mese, Mark Gurman di Bloomberg ha affermato che Apple terrà un evento a ottobre di quest’anno per annunciare nuovi iPad, tra cui un iPad mini aggiornato, insieme ai primi Mac con chip della serie M4.

“Ci sono anche nuovi iPad in lavorazione, tra cui una versione mini migliorata”, ha scritto. “Sono in arrivo per l’evento Apple di ottobre insieme ai Mac M4”.

Apple non ha ancora annunciato un evento per ottobre di quest’anno, quindi per ora si tratta solo di indiscrezioni.

Nuovi prodotti attesi

MacBook Pro

Apple ha in programma di annunciare i modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici aggiornati con chip M4, M4 Pro e M4 Max nelle prossime settimane, secondo Gurman. Non si vocifera di cambiamenti di design per i laptop quest’anno, con miglioramenti come un display OLED e un design più sottile non previsti prima del 2026 al più presto .

Apple ha riprogettato l’ultima volta il MacBook Pro da 14 e 16 pollici nel 2021 e gli ultimi modelli con chip M3, M3 Pro e M3 Max sono stati lanciati lo scorso ottobre.

L’iMac

Apple ha anche in programma di aggiornare l’iMac con il chip M4 nelle prossime settimane, secondo Gurman. Non sono previste modifiche di design per il computer desktop.

Una domanda senza risposta: gli accessori Magic Keyboard, Magic Mouse e Magic Trackpad per iMac passeranno finalmente da Lightning a USB-C quest’anno?

Mac mini

Gurman si aspetta che il Mac mini venga aggiornato con i chip M4 e M4 Pro nelle prossime settimane, e ha detto che il computer desktop verrà riprogettato per diventare quasi piccolo come un Apple TV . Il nuovo Mac mini apparentemente non avrà porte USB-A , e invece avrà cinque porte USB-C , di cui due sulla parte anteriore del computer.

Si tratterebbe della prima importante riprogettazione del Mac mini dal 2010.

iPad mini

Come accennato, Gurman si aspetta che durante l’evento venga presentato anche un iPad mini di settima generazione.

Si vocifera che il prossimo iPad mini avrà caratteristiche diverse rispetto al modello precedente, tra cui un chip più veloce, fotocamere anteriore e posteriore migliorate, una correzione per il problema dello screen tearing “jelly scrolling” in orientamento verticale, supporto per Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 e nuove opzioni di colore.

L’analista della supply chain di Apple Ming-Chi Kuo aveva precedentemente affermato che la produzione di massa del prossimo iPad mini sarebbe iniziata nella seconda metà del 2024 , pertanto vi è accordo da più fonti attendibili sul fatto che il dispositivo verrà aggiornato entro la fine dell’anno.

Apple ha lanciato l’attuale iPad mini a settembre 2021, con nuove funzionalità all’epoca tra cui un display più grande da 8,3 pollici, una porta USB-C, un pulsante di accensione Touch ID, il chip A15 Bionic, supporto 5G sui modelli cellulari, una fotocamera posteriore da 12 megapixel con supporto Center Stage, compatibilità con Apple Pencil di seconda generazione e molto altro.

