Si vocifera di un possibile lancio a marzo per Nintendo Switch 2

Circola un nuovo rumor sul lancio di Nintendo Switch 2, che suggerisce che potrebbe arrivare già a marzo 2025. A questo punto sono emerse diverse voci che speculano sul lancio della prossima console Nintendo. Inizialmente, si pensava che sarebbe arrivata a fine 2024. Nintendo alla fine ha commentato che la console sarebbe arrivata nel 2025 in seguito alle voci sul ritardo della console .

Nintendo non ha menzionato specificamente Nintendo Switch 2 per nome, ma ha fatto riferimento al seguito di Switch e ha detto che sarebbe arrivato l’anno prossimo. Rapporti precedenti hanno anche affermato che Nintendo dovrebbe rivelare Switch 2 prima del prossimo aprile . È interessante notare che questa non è la prima volta che viene menzionata la tempistica di marzo o aprile. Il precedente rapporto sul ritardo ha notato che potrebbe non arrivare prima di almeno marzo 2025. Mentre un altro ha detto che sarebbe stato ” almeno primavera “.

Quest’ultima indiscrezione sembra supportare queste teorie e sembra sempre più probabile che il periodo da aspettarsi sarà marzo o aprile.

L’ultimo rumor sul lancio di Nintendo Switch 2 si basa sui commenti di un’azienda di accessori

Secondo Wccftech (tramite la pubblicazione spagnola Vandal ), la voce deriva da un’intervista che Vandal ha avuto con il CEO di Blade, Reuben Mercado. Blade produce accessori per console per videogiochi, tra cui Nintendo Switch. Nell’intervista, che ha avuto luogo nell’ultimo episodio del Vandal Radio Podcast, Mercado afferma che lo sviluppo di Nintendo Switch 2 è già completo. Mercado afferma inoltre che “la finestra di rilascio pianificata è tra marzo e aprile”.

Quindi la tempistica coincide con quanto già detto da altre voci. Tuttavia, Mercado fa altri commenti a supporto di questa previsione. Secondo Mercado, Nintendo potrebbe lanciare Switch 2 a marzo se la società ha bisogno di rafforzare i numeri di vendita di fine anno fiscale. Tuttavia, Nintendo potrebbe scegliere di rilasciare la console ad aprile se le vendite saranno considerate sufficientemente forti. Quindi sembra che la tempistica di quando Nintendo prevede di rilasciare la sua prossima console potrebbe dipendere da come andranno le sue vendite.

È già stato suggerito che Nintendo non aveva in programma di lanciare la console finché non avesse avuto grandi giochi da lanciare insieme a essa. E Nintendo ha già confermato che non ci saranno altri grandi giochi first-party in arrivo quest’anno fiscale.

I nuovi controller JoyCon potrebbero utilizzare stick analogici diversi

Oltre a parlare del lancio, Marcado tocca anche gli stick analogici per i nuovi controller JoyCon. Blade, che ha realizzato gli stick per la Nintendo Switch originale, a quanto si dice non sarà in grado di riutilizzare quelli vecchi per questa nuova console, dice Mercado. Non offre altri dettagli sugli stick oltre a questo fatto. Tuttavia, sembra essere un teaser che Nintendo li stia cambiando in qualche modo.

VIA