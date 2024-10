Gurman: Apple lancerà i nuovi Mac M4 e iPad Mini 7 il 1° novembre

Secondo Mark Gurman di Bloomberg , Apple annuncerà diversi nuovi modelli di Mac M4 verso la fine di ottobre; l’azienda prevede di lanciarne almeno alcuni già a partire da venerdì 1 novembre .

Come ha scritto nella sua ultima newsletter Power On , Gurman ha affermato che Apple lancerà una nuova versione M4 del suo MacBook Pro da 14 pollici di fascia bassa, nonché modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici di fascia alta con chip M4 Pro e M4 Max.

Anche i Mac desktop non sono stati esclusi dall’aggiornamento. Gurman riferisce che Apple sta pianificando di svelare un Mac mini riprogettato con entrambe le opzioni di chip M4 e M4 Pro. Inoltre, l’iMac è pronto a ricevere un aggiornamento, con il desktop all-in-one di Apple che finalmente passerà al chip M4.

Si dice che all’orizzonte ci sia anche un iPad mini rinnovato, con una potenziale data di uscita all’inizio di novembre. Questo segnerebbe il primo aggiornamento del tablet più piccolo di Apple dalla sua riprogettazione nel 2021.

Guardando più avanti, Gurman ha delineato i piani hardware di Apple per la prima metà del 2025. Si prevede che l’azienda introdurrà modelli MacBook Air da 13 e 15 pollici con processore M4, un nuovo iPhone SE con Apple Intelligence, modelli iPad Air da 11 e 13 pollici aggiornati con le nuove Magic Keyboard e un AirTag rinnovato.

Gli utenti Mac più esperti potrebbero dover aspettare ancora un po’ per gli aggiornamenti desktop di fascia alta. Mentre sono in fase di sviluppo nuovi modelli Mac Studio e Mac Pro con chip M4, Gurman afferma che sono programmati per le release successive. Il Mac Studio è previsto per metà del 2025, mentre il Mac Pro seguirà verso la fine dell’anno.

VIA