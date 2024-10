Anteprima di Google Pixel 9a: data di uscita, specifiche, prezzo e altro

Google Pixel 9a è il prossimo telefono di fascia media dell’azienda. Pixel 8a è arrivato a maggio 2024, quindi si prevede che il suo successore seguirà nel 2025. Gli smartphone della serie “Pixel a” tendono a essere piuttosto popolari negli Stati Uniti, principalmente a causa dei loro prezzi. Google ha lentamente aumentato i prezzi nel corso dell’anno, ma non di molto, sono ancora opzioni di acquisto piuttosto allettanti.

Questo smartphone ha iniziato a trapelare un po’ di tempo fa e ci aspettiamo che le fughe di notizie si intensifichino nei prossimi mesi, quindi aggiorneremo questo articolo. Abbiamo rilasciato alcune informazioni sul dispositivo, in esclusiva, mentre colmeremo le lacune con altre voci/fughe di notizie. Detto questo, vediamo cosa avrà da offrire Pixel 9a, va bene?

Quando uscirà il Google Pixel 9a?

Non aspettatevi che Pixel 9a arrivi a breve. Le voci/fughe di notizie sono iniziate, ma Pixel 9a non dovrebbe arrivare prima dell’anno prossimo. Ora, Pixel 8a è stato lanciato a maggio 2024, durante Google I/O, e Pixel 9a avrebbe dovuto arrivare più o meno nello stesso periodo dell’anno prossimo. L’enfasi è su “era”, però. Abbiamo rivelato in esclusiva che il telefono arriverà prima del previsto . Per essere più precisi, Pixel 9a sarà disponibile per il pre-ordine a metà marzo 2025, quando verrà lanciato anche. Quindi arriverà circa due mesi prima del previsto. Ciò è in linea con quanto accaduto con la serie di punta Pixel 9. Si vocifera anche che Android 16 arriverà considerevolmente prima del solito , tra l’altro. Si vocifera che Android 16 arriverà nel Q2 2025, invece che nel Q4 2025, che è quando di solito ce lo aspettiamo.

Quali modelli arriveranno?

Google ha lanciato un singolo modello Pixel 8a l’anno scorso e ci aspettiamo che accada lo stesso con Pixel 9a. Mentre il telefono offrirà probabilmente più di un’opzione di archiviazione, arriverà una singola variante. Non avremo un modello più piccolo e uno più grande o qualcosa del genere, che è ciò che abbiamo avuto in passato. Infatti, potrebbe essere simile per dimensioni anche a Pixel 8a. Quel telefono offriva un display da 6,1 pollici, anche se le sue cornici non erano sottili come quelle dei modelli di punta, quindi è un po’ più grande degli smartphone di punta con le stesse dimensioni del display. Pixel 9a potrebbe seguire la stessa tendenza. Pixel 8a è stato offerto con opzioni di archiviazione da 128 GB e 256 GB, che è una combinazione che Google potrebbe mantenere. Bene, a meno che l’azienda non passi a una combinazione di opzioni di archiviazione da 256 GB e 512 GB, il che non è così probabile.

