Apple avrebbe abbandonato il progetto Smart Ring

Quest’anno si è parlato più del solito di anelli intelligenti. Samsung , un marchio i cui prodotti suscitano sempre clamore, ha lanciato il suo primo dispositivo nel segmento. Forse i fan di Apple sperano in un prodotto simile nel prossimo futuro in risposta. Tuttavia, recenti resoconti suggeriscono che Apple abbia abbandonato qualsiasi idea di sviluppare un anello intelligente.

Ci sono persone che, per un motivo o per un altro, non amano gli smartwatch o le smartband. In questi casi, gli smart ring sono eccellenti dispositivi alternativi. Questi dispositivi indossabili possono monitorare la tua salute e l’attività fisica, oltre a notificarti messaggi o chiamate in arrivo, in un fattore di forma leggero, comodo e pratico. Naturalmente, sacrificherai alcune funzionalità avanzate a causa delle dimensioni ridotte e della mancanza di uno schermo. Tuttavia, gli utenti non smartwatch dovrebbero già saperlo.

Apple potrebbe aver abbandonato l’idea di un anello intelligente per concentrarsi sulla serie Apple Watch

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, la potenziale capacità degli anelli intelligenti di sostituire le funzionalità chiave degli smartwatch ha portato Apple ad annullare il progetto . Il gigante di Cupertino avrebbe deciso di concentrare i propri sforzi sui dispositivi Apple Watch. Dopotutto, uno smart ring potrebbe non essere così redditizio per l’azienda a causa del suo prezzo di vendita potenzialmente inferiore rispetto agli Apple Watch.

Inoltre, il segmento degli smart ring è ancora un po’ di nicchia, quindi Apple non sarebbe ancora sicura che ci sia abbastanza domanda da giustificare la partecipazione. Tuttavia, è possibile che l’ingresso di Samsung contribuirà a ravvivare un po’ di più le cose.

Le voci su un possibile anello intelligente Apple sono emerse all’inizio dell’anno, non appena Samsung ha confermato lo sviluppo del proprio. Si è ipotizzato che l’indossabile avrebbe consentito agli utenti di controllare altri dispositivi Apple in un modo o nell’altro. L’azienda aveva persino brevettato esplicitamente l’idea. Tuttavia, sembra che l’azienda abbia scartato tutte queste idee.

Il segmento degli Smart Ring è ancora di nicchia, ma le cose potrebbero cambiare

Gurman sostiene che la serie Apple Watch continuerà a presentare i principali dispositivi indossabili per il monitoraggio della salute e del fitness di Apple. Resta da vedere se un potenziale boom nel segmento farà riconsiderare ad Apple la sua decisione. Le vendite del primo Galaxy Ring hanno superato le aspettative iniziali di Samsung. Inoltre, di recente, sono arrivati ​​nuovi dispositivi della concorrenza come l’Oura Ring 4. Samsung e altri marchi potrebbero avere un vantaggio sullo spazio vuoto che Apple lascia nella nicchia.

