Meta sfida OpenAI con il suo generatore video AI “Movie Gen”

Meta ha annunciato oggi un nuovo strumento generatore di video basato sull’intelligenza artificiale chiamato Movie Gen, in grado di produrre video ad alta definizione. Movie Gen utilizza prompt di testo per produrre videoclip dall’aspetto realistico con audio generato dall’intelligenza artificiale. Attualmente, Movie Gen può creare video AI lunghi fino a 16 secondi a 16 fotogrammi al secondo.

Meta ha annunciato il suo strumento di generazione video AI “Movie Gen” che può creare filmati sorprendenti

L’azienda ha anche mostrato la capacità di Movie Gen condividendo più videoclip AI tra cui un cucciolo di ippopotamo che nuota in un fiume. Inoltre, abbiamo visto un koala che fa surf e una DJ che mette un disco accanto a un ghepardo. Da non dimenticare, tutti questi video AI possono essere generati in diversi aspect ratio.

Vale la pena menzionare che Movie Gen può anche creare video personalizzati da foto. Meta mostra questa capacità di Movie Gen usando un’immagine di una donna, e lo strumento ha poi generato un video che la ritrae seduta in un campo di zucche mentre si gode una specie di drink. Puoi dare un’occhiata ad alcuni screenshot catturati dai video AI qui sotto.

Meta ha detto che questi modelli sono addestrati su dati video disponibili al pubblico e concessi in licenza, anche se non ne ha rivelato la fonte. Da non dimenticare, ultimamente è diventata una tendenza quella di concedere in licenza contenuti protetti da copyright per una grossa somma e Movie Gen è probabilmente il risultato anche di questo. Runway AI ha fatto qualcosa di simile il mese scorso, nel caso non lo sapeste.

È anche possibile modificare video esistenti e audio generati dall’intelligenza artificiale

Non dimentichiamo che Movie Gen può anche modificare video esistenti. Può aggiungere senza problemi transizioni, stili e altre cose che non sono mai esistite in precedenza su quel video specifico. Oltre alle capacità di generazione video, Movie Gen può anche generare audio di alta qualità e ad alta fedeltà fino a 45 secondi.

È interessante notare che l’audio generato presenta suoni ambientali, effetti sonori e musica di sottofondo strumentale, tutti sincronizzati con il video, dando un output video completo alla fine. Bene, tutto ciò avviene tramite un video e prompt di testo facoltativi inseriti da un utente.

