Meta presenta gli occhiali per realtà aumentata “Orion”

La società madre di Facebook, Meta, ha presentato oggi “il paio di occhiali AR più avanzato mai realizzato”, chiamato Orion. Meta afferma che Orion ha l’aspetto e la sensazione di un normale paio di occhiali, ma con capacità di realtà aumentata.

Gli occhiali sono in fase di sviluppo da cinque anni e Meta li descrive come leggeri e ideali per l’uso in spazi chiusi e all’aperto. A differenza di un visore VR, gli occhiali AR aumentano il mondo reale anziché escluderlo, offrendo esperienze digitali che non sono limitate dal display di uno smartphone o di un visore.

Orion ha il campo visivo più ampio nella forma più piccola di occhiali AR fino ad oggi. Quel campo visivo sblocca casi d’uso davvero immersivi per Orion, dalle finestre multitasking e dall’intrattenimento su grande schermo agli ologrammi a grandezza naturale di persone, tutti contenuti digitali che possono fondersi perfettamente con la tua visione del mondo fisico.

Secondo Meta, Orion è un “prodigio di miniaturizzazione”, con componenti che sono dimensionati fino a una frazione di millimetro. Gli occhiali hanno lenti trasparenti che consentono a chi li indossa di vedere gli occhi e le espressioni delle altre persone.

Orion include un’intelligenza artificiale contestuale integrata in grado di “percepire e comprendere” il mondo attorno a chi lo indossa per “anticipare e affrontare in modo proattivo” le sue esigenze. La meta-intelligenza artificiale può fare cose come creare una ricetta da ciò che si trova nel frigorifero o telefonare a un amico mentre l’utente lava i piatti.

Orion non è un prodotto incentrato sul consumatore, ma non è nemmeno solo un prototipo di ricerca. Meta sta fornendo ai suoi dipendenti e a “pubblici esterni selezionati” l’accesso a Orion, in modo che possa utilizzare i dati per “apprendere, iterare e costruire” verso una linea di prodotti di occhiali AR per consumatori.

In futuro, Meta intende migliorare il display AR per rendere le immagini più nitide, ottimizzarlo per un fattore di forma più sottile e lavorare per realizzare occhiali AR su larga scala, in modo da renderli più accessibili.

Si vocifera che anche Apple stia lavorando su occhiali AR , ma il prodotto è ancora lontano molti anni dal lancio a questo punto. Apple ha lottato per ottenere la potenza di un iPhone in un dispositivo che usa solo una frazione della potenza per evitare il surriscaldamento.

Insieme agli occhiali AR, Facebook ha introdotto oggi nuove funzionalità AI per i suoi Ray-Ban Meta Glasses e ha svelato un Meta Quest 3S super economico da 300 $ super economico da 300 dollari , successore del Meta Quest 3.

