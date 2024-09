Anteprima Samsung Galaxy S25 Ultra: data di uscita, specifiche, prezzo e altro

Il Samsung Galaxy S25 Ultra è il prossimo fiore all’occhiello dell’azienda. Samsung sta ancora una volta pianificando di lanciare tre smartphone Galaxy S, per quanto ne sappiamo. Il modello “Ultra” sarà il più potente dei tre. Supererà il Galaxy S25 e il Galaxy S25+ che stanno arrivando. In questo articolo, cercheremo di darti una buona idea di cosa puoi aspettarti dal Galaxy S25 Ultra.

Finora sono emerse parecchie informazioni su questo smartphone. Abbiamo anche alcune informazioni esclusive che abbiamo condiviso lungo il percorso. Quindi, vediamo se riusciamo a creare un’immagine realistica di cosa arriverà dallo smartphone di punta di Samsung per il 2025, va bene? Divideremo questo articolo in diverse sezioni in modo che sia più facile da seguire, come al solito.

Quando uscirà il Samsung Galaxy S25 Ultra?

Non abbiamo sentito molto sulla data di lancio della serie Galaxy S25, ma se dovessimo fare delle ipotesi, diremmo che arriveranno all’inizio del 2025. Samsung ha annunciato la serie Galaxy S24 a gennaio 2024 e le probabilità sono che la serie Galaxy S25 arriverà a gennaio 2025. Non vediamo alcun motivo per cui Samsung debba spostare la data di lancio. In alternativa, potrebbe accadere a febbraio, ma non è così probabile. Samsung vorrà farlo tramite un evento autonomo, separato sia dal CES (gennaio) che dal MWC (febbraio). Quindi probabilmente accadrà da qualche parte tra i due.

Quali modelli arriveranno?

Sembra che finalmente avremo un aumento di RAM con il Samsung Galaxy S25 Ultra. Potrebbe avere a che fare con Galaxy AI, ma a prescindere, è bello vederlo. Un noto informatore ha riferito che questa volta avremo 16 GB di RAM, e non è l’unico ad averlo menzionato. Il Galaxy S24 Ultra , come molti di voi sanno, include 12 GB di RAM: si prevede che Samsung utilizzerà anche la RAM LPDDR5X all’interno del nuovo smartphone, nel caso ve lo steste chiedendo.

Si prevede inoltre che Samsung utilizzi la memoria flash UFS 4.0 all’interno del suo nuovo dispositivo. C’è anche la possibilità che venga utilizzata la memoria flash UFS 4.1 . Ciò che non sappiamo, tuttavia, sono le opzioni di archiviazione offerte dall’azienda. Il Galaxy S24 Ultra è stato lanciato con opzioni di archiviazione da 256 GB, 512 GB e 1 TB. È probabile che gli stessi modelli saranno disponibili anche per il Galaxy S25 Ultra. No, qui non otterrai un’espansione di archiviazione. Nota che un rumor suggeriva anche che sarà disponibile un modello da 12 GB di RAM , ma non è così probabile.

Quanto costerà il Samsung Galaxy S25 Ultra?

E il prezzo del telefono? Bene, in base a ciò che sappiamo finora, il Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbe finire per costare di più. Tuttavia, non sappiamo ancora il prezzo esatto. Perché questo aumento di prezzo? Bene, Qualcomm inizierà a far pagare di più per il suo SoC di punta, lo Snapdragon 8 Gen 4. È probabile che il Galaxy S25 Ultra utilizzi esclusivamente quel chip, anche se non è stato ancora confermato. In ogni caso, se finisse per essere così, Samsung probabilmente farà pagare di più. Si dice che lo Snapdragon 8 Gen 4 costi il ​​30% in più rispetto al suo predecessore . Ciò potrebbe costringere Samsung ad apportare alcune modifiche. Come promemoria, il Galaxy S24 Ultra è stato lanciato a $ 1.299, e questo era per il suo modello di archiviazione da 256 GB.

Che aspetto avrà il Samsung Galaxy S25 Ultra?

A questo punto, sappiamo esattamente come sarà il Galaxy S25 Ultra. Abbiamo condiviso il design del telefono, in esclusiva . Puoi dare un’occhiata alle immagini nella galleria alla fine di questa sezione, e c’è anche un video qui sotto. Samsung è pronta ad apportare alcune modifiche al design rispetto al Galaxy S24 Ultra, questo è certo.

Ci sono due principali differenze legate al design tra questo telefono e il suo predecessore

Ci saranno due differenze principali che ti salteranno subito all’occhio. La prima sono gli angoli del telefono. Non saranno così affilati sul Galaxy S25 Ultra. Il secondo cambiamento importante saranno i lati. Il nuovo modello avrà lati piatti tutt’intorno. Il Galaxy S24 Ultra aveva lati superiori e inferiori piatti, ma non la cornice sui lati sinistro e destro. La cornice sul Galaxy S25 Ultra si curverà verso i bordi per renderlo più comodo, però. Anche i lati anteriore e posteriore del telefono saranno piatti. Sì, sarà di nuovo in uso un display piatto.

Le cornici saranno sottilissime

Noterai anche un foro per la fotocamera del display centrato nella parte superiore del display se controlli le immagini fornite. Un’altra cosa che noterai è che le cornici non sono solo sottilissime ma anche uniformi . Il Galaxy S25 Ultra avrà cornici più sottili dell’iPhone 16 Pro Max. Samsung sta davvero dando il massimo nel reparto cornici. Sul lato destro, il telefono presenterà tutti i suoi pulsanti fisici. Il pulsante di accensione/blocco si troverà sotto i pulsanti di aumento e riduzione del volume.

Includerà un layout della fotocamera dall’aspetto familiare

Ora, se ci spostiamo sul retro del telefono, noterete un layout della fotocamera piuttosto familiare. Questi moduli della fotocamera sembrano un po’ diversi, ma il posizionamento è molto simile a quello offerto dal Galaxy S24 Ultra. Anche il flash LED è posizionato nello stesso punto. Il telefono avrà quattro fotocamere sul retro. Queste fotocamere sporgeranno direttamente dal retro del telefono e saranno posizionate in due colonne nell’angolo in alto a sinistra.

Il Galaxy S25 Ultra questa volta sarà notevolmente più leggero

Si dice che il Galaxy S25 Ultra abbia il titanio per la sua cornice e il vetro per il retro. Il telefono misurerà 162,8 x 77,6 x 8,2 mm , mentre peserà 219 grammi . Ciò significa che sarà notevolmente più leggero del suo predecessore (232 grammi), mentre sarà leggermente più stretto e anche leggermente più sottile.

Quali specifiche avrà il Samsung Galaxy S25 Ultra?

Il Samsung Galaxy S25 Ultra sarà uno smartphone potente, non c’è dubbio. Sono già emersi un bel po’ di dettagli sulle sue specifiche, quindi passiamoci sopra, va bene? Iniziamo con il display. Il Galaxy S25 Ultra avrà fondamentalmente un display delle stesse dimensioni del suo predecessore . Il telefono utilizzerà un pannello da 6,8 pollici, ed è anche possibile che sarà lo stesso pannello. Si punta a un pannello QHD+ (3120 x 1440) Dynamic LTPO AMOLED 2X. Quel display offrirà una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz (1-120 Hz). La protezione Gorilla Armor è prevista ancora una volta, poiché è stata molto popolare con il Galaxy S24 Ultra. Fa davvero miracoli per i riflessi. Quel display sarà piatto, tra l’altro.

Lo Snapdragon 8 Gen 4 potrebbe finire per essere l’unico SoC che utilizzerà il Samsung Galaxy S25 Ultra

Si prevede che il telefono sarà alimentato da Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm o Snapdragon 8 Gen 4 per Galaxy. L’azienda potrebbe finire per usare il suo chip Exynos per gli altri due telefoni Galaxy S25, ma è probabile che “Ultra” utilizzi esclusivamente il chip di Qualcomm. Il telefono verrà spedito con 16 GB di RAM LPDDR5X, anche se un modello da 12 GB di RAM rimane un’opzione. Sono previste varianti di archiviazione da 256 GB, 512 GB e 1 TB. Si prevede che Samsung utilizzi l’archiviazione flash UFS 4.0 o UFS 4.1 e no, non avrai la possibilità di espandere tale archiviazione tramite una scheda microSD.

La capacità della batteria rimarrà invariata, così come la velocità di ricarica

Questo telefono verrà spedito con una capacità della batteria invariata rispetto al Galaxy S24 Ultra . Includerà una batteria da 5.000 mAh all’interno. E la ricarica? Bene, è stata confermata la ricarica cablata da 45 W , ma anche la ricarica wireless sarà parte del pacchetto. Sfortunatamente, però, la ricarica wireless prevista è da 15 W, che non è particolarmente veloce. È prevista anche la ricarica wireless inversa da 4,5 W. Android 14 sarà preinstallato sul telefono, insieme alla skin One UI 7 di Samsung.

Solo la fotocamera ultra-wide riceverà un aggiornamento

E le fotocamere? In base alle informazioni fornite da un informatore attendibile, solo la fotocamera ultrawide riceverà un aggiornamento . Samsung la aggiornerà con il suo sensore ISOCELL JN3, che sarà una fotocamera da 50 megapixel con una dimensione pixel di 0,7 um. La fotocamera principale rimarrà la fotocamera ISOCELL HP2, un’unità da 200 megapixel. Due fotocamere teleobiettivo faranno anche parte del pacchetto e non vedranno cambiamenti. Una fotocamera teleobiettivo 3x da 10 megapixel (sensore IMX754 di Sony) e una fotocamera teleobiettivo 5x da 50 megapixel (IMX854 di Sony, dimensione pixel di 0,7 um) saranno ancora una volta incluse. Le lenti della sua fotocamera saranno spesse 2,4 mm .

Sarà più sottile del suo predecessore

Il Samsung Galaxy S25 Ultra sarà più sottile del suo predecessore . Come già accennato, avrà la stessa capacità della batteria, ma sarà comunque leggermente più sottile. Il telefono misurerà 8,2 mm di spessore, ovvero 0,4 mm in meno rispetto al Galaxy S24 Ultra. Il modello di generazione attuale misura 8,6 mm. Inutile dire che si tratta di un cambiamento gradito, poiché sarà anche più leggero.

Dovresti aspettare ad acquistare il Samsung Galaxy S25 Ultra?

La domanda rimane: dovresti prendere il Galaxy S25 Ultra? Bene, in base a ciò che sappiamo finora, questo non sarà un grande cambiamento rispetto al Galaxy S24 Ultra. Sì, sarà più potente grazie alle specifiche aggiornate, ma nel reparto fotocamera, solo l’unità ultrawide vedrà un aggiornamento. Le dimensioni della batteria rimarranno le stesse e lo stesso vale per la ricarica. Il telefono dovrebbe essere un po’ più comodo grazie ai cambiamenti nella sua forma e al peso più leggero, però. Ci aspettiamo che il Galaxy S25 Ultra sia un ottimo dispositivo e se non possiedi già il Galaxy S24 Ultra, questo potrebbe sembrare un acquisto davvero allettante. Se lo possiedi, aspettare il modello dell’anno prossimo potrebbe essere un’idea migliore.

