I SoC A18 e A18 Pro di Apple sono più diversi del previsto

La serie iPhone 16 ha portato i nuovi chip A18 Bionic e A18 Pro di Apple . Si è ipotizzato che il chip “Pro” avesse solo un vantaggio nelle velocità di clock di GPU e CPU. Tuttavia, gli scatti dei die dei SoC Apple A18 e A18 Pro hanno confermato che i loro design sono diversi, o almeno più del previsto.

Apple è stata la prima azienda di smartphone a implementare chip da 3 nm con il Bionic A17 nella serie iPhone 15. Tuttavia, solo gli utenti di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max ne hanno apprezzato l’efficacia. Il gigante di Cupertino è tornato al chip A15 di precedente generazione per l’iPhone 15 vanilla e Plus. Questo è probabilmente il motivo della mancanza di supporto Apple Intelligence su quei modelli. A quanto pare, Apple non aveva intenzione di salire sul carrozzone dell’intelligenza artificiale mobile a breve, ma i piani sono cambiati.

Aspetti comuni tra i chip dell’iPhone 16 e dell’iPhone 16 Pro

Per la serie iPhone 16 , Apple ha implementato SoC A18 di nuova generazione riprogettati in tutti i modelli. Tuttavia, l’azienda ha sviluppato una versione standard e una Pro. Entrambe condividono lo stesso processo di produzione TSMC a 3 nm (N3E). Entrambe le CPU integrano 6 core, con 2 core ad alte prestazioni per le attività più impegnative e 4 core ad alta efficienza per quelle più comuni.

Utilizzano anche la stessa tecnologia InFO-PoP (Integrated Fan-Out Package-on-Package). Secondo TSMC, InFO-PoP è un metodo di packaging che include “RDL (Re-Distribution Layer) ad alta densità e TIV (Through InFO Via) per interconnessioni e prestazioni ad alta densità”. Questo metodo impila la DRAM direttamente sulla parte superiore del die SoC, ottenendo un chip più piccolo ma con prestazioni più potenti e un migliore controllo termico.

Inoltre, la tecnica InFO-PoP facilita la sostituzione del package DRAM, con conseguente potenziale migliore e meno costosa riparabilità. I ​​due chip condividono anche la stessa GPU e Neural Engine, almeno sulla carta.

Ecco dove i SoC A18 e A18 Pro di Apple sono diversi

Detto questo, i die shot di entrambi gli Apple A18 SoC rivelano un’area chiave in cui sono diversi. Le immagini mostrano che il chip A18 Pro ha più transistor . Nei SoC, una maggiore densità di transistor significa più potenza di elaborazione. Ogni nuova generazione di processi di produzione di chip cerca non solo di miniaturizzare l’hardware attuale, ma anche di integrare più transistor in meno spazio. A sua volta, un chip più piccolo si tradurrà anche in un minor consumo di energia.

Questo si aggiunge alle differenze già previste nelle velocità di clock per CPU e GPU. L’A18 Pro integra persino un core aggiuntivo nella sua GPU (5x core contro 6x core), che sarà particolarmente evidente nelle attività relative al rendering 3D o alla realtà virtuale/aumentata. Inoltre, il Neural Engine nell’ultimo chip “Pro” di Apple è migliore, quindi iPhone 16 Pro e Pro Max dovrebbero essere più efficienti quando eseguono l’elaborazione AI sul dispositivo.

In pratica, sulla carta, la differenza di potenza tra Apple A18 e A18 Pro è più ampia del previsto. Tuttavia, il chip A18 standard è già piuttosto potente e la maggior parte degli utenti non riuscirà nemmeno a spremere tutto il suo potenziale.

