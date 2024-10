La One UI 7 di Samsung si ispira fortemente a iOS in queste modifiche dell’interfaccia utente

One UI 7 è stato un argomento caldo di discussione negli ultimi giorni. Questa settimana, Samsung ha confermato che l’attesissimo aggiornamento stabile arriverà nel 2025 insieme alla serie Galaxy S25 . Durante la sua conferenza per sviluppatori, Samsung ha anche mostrato One UI 7 in esecuzione su un Galaxy S24 Ultra per la prima volta.

Durante il primo giorno della conferenza per sviluppatori di Samsung , l’azienda ha confermato l’arrivo di One UI 7 nel 2025, ma non ha mostrato nulla al riguardo. Ciò ha fatto sembrare che l’azienda stesse ancora cercando di mantenere segreti il ​​suo design e le sue funzionalità. Tuttavia, il giorno dopo, l’azienda ha mostrato per la prima volta il software in movimento. Il primo sguardo ufficiale ha confermato che porterà alcune serie modifiche all’interfaccia utente, nonché una notevole ispirazione iOS per alcune sezioni.

Samsung One UI 7 divide le notifiche e le impostazioni rapide in due pannelli

Android AOSP unisce notifiche e impostazioni rapide in un unico pannello. Scorrendo verso il basso una volta si aprono le notifiche in sospeso e alcune impostazioni rapide, mentre scorrendo di nuovo verso il basso si apre una vista espansa degli scroller delle impostazioni rapide. Tuttavia, ispirandosi a iOS, alcune skin personalizzate (come la MIUI di Xiaomi) hanno separato notifiche e impostazioni rapide in due pannelli separati. È esattamente ciò che sta facendo Samsung ora.

In One UI 7, scorrendo verso il basso da sinistra si apre la tendina delle notifiche. D’altro canto, scorrendo verso il basso da sinistra si apre il pannello delle impostazioni rapide espanso. Non c’è modo di passare da un pannello all’altro una volta che ne hai tirato giù uno. MIUI ha ricevuto una funzionalità per passare da un pannello all’altro con uno scorrimento laterale, il che è comodo e aggiunge fluidità alla navigazione nell’interfaccia utente. Vediamo se Samsung farà lo stesso nella versione stabile o in futuri aggiornamenti. Il cambiamento sarà probabilmente un po’ confusionario per coloro che sono stati abituati al singolo pannello per anni.

Nuova personalizzazione delle impostazioni rapide in stile iOS; effetto sfocatura presente in tutto il sistema

Le immagini condivise da SammyGuru mostrano come appaiono le notifiche e le impostazioni rapide della nuova One UI 7. Hanno anche confermato che la personalizzazione dell’aspetto delle impostazioni rapide sarà piuttosto simile a iOS. In pratica, potrai spostare le impostazioni rapide come preferisci sul pannello. Allo stesso modo, c’è una rapida occhiata ai nuovi widget di One UI 7. Un altro cambiamento ispirato a iOS è l’effetto sfocatura, che è presente praticamente in tutto il sistema operativo. Ora vedrai una sfocatura gaussiana apparire nella parte inferiore dei pannelli delle notifiche e delle impostazioni rapide, così come nella schermata multitasking/recenti. A proposito di quest’ultimo, Samsung ha adottato un nuovo stile visivo a schede impilate.

Le prime fughe di notizie sui cambiamenti che One UI 7 avrebbe portato hanno generato polemiche tra i fan del brand. Il motivo è stata la forte ispirazione iOS in alcune cose, come il design delle nuove icone. Settimane fa, il tipster Ice Universe ha detto che Samsung si sarebbe sbarazzata delle icone criticate dagli utenti. Tuttavia, sembra che il colosso sudcoreano abbia guardato oltre le icone iOS per trovare ispirazione. Sarà interessante vedere la risposta del pubblico al nuovo look dell’aggiornamento una volta che sarà disponibile.

