iPad Air 2025: tutto quello che sappiamo fin’ora

Apple sta pianificando di rinnovare l’ iPad Air all’inizio del 2025, circa un anno dopo l’aggiornamento del 2024. Non abbiamo ancora un quadro completo di cosa aspettarci, ma le voci puntano verso un chip aggiornato e nuovi accessori.

Progetto

Apple ha rinnovato il design dell’iPad Air nel 2024, introducendo due opzioni di dimensioni per abbinarsi ai modelli di iPad Pro . Nel 2025, ci aspettiamo di nuovo dimensioni da 11 pollici e 13 pollici, ma finora non abbiamo sentito parlare di cambiamenti di design.

Si prevede che i modelli ‌iPad Air‌ del 2025 continueranno a presentare lo stesso design dei modelli ‌iPad Air‌ del 2024, con uno chassis in alluminio con lati piatti e bordi arrotondati che avvolgono il display LCD. Si prevede che Apple continuerà a includere un pulsante di accensione Touch ID per l’autenticazione biometrica e una porta USB-C.

Potrebbero esserci altre opzioni di colore anche se non ci saranno cambiamenti di design. L’attuale ‌iPad Air‌ è disponibile in Space Gray, Purple, Blue e Starlight, una tonalità di oro tenue

Chip serie M

Anche se Apple ha aggiunto l’M4 all’iPad Pro e porterà il chip nei modelli Mac più recenti quest’anno, è previsto che l’iPad Air riceva l’M3, un aggiornamento dell’attuale chip M2 .

Il chip M3 è basato sul nuovo processo a 3 nanometri di Apple e, sebbene non sia veloce quanto l’M4, è un notevole miglioramento rispetto all’‌M2‌. Le prestazioni della CPU dell’M3 sono fino al 30 percento più veloci delle prestazioni della CPU dell’‌M2‌ e le prestazioni della GPU sono più veloci del 15 percento. L’M3 è più efficiente dell’‌M2‌ per una migliore durata della batteria e c’è una nuovissima architettura GPU che usa la cache dinamica per aumentare le prestazioni grafiche per app e giochi che richiedono molta GPU. C’è il supporto per il ray tracing basato su hardware per un miglioramento del gaming su iPad .

Si vocifera che l’iPad Air avrà l’M3 invece del più recente M4 presente nei modelli ‌iPad Pro‌ per differenziare i due tablet. Apple prevede di mantenere l’‌iPad Air‌ un passo indietro rispetto all’‌iPad Pro‌.

Intelligenza Apple

Gli attuali modelli di iPad Air con chip M2 supportano Apple Intelligence in iPadOS 18 , mentre i chip M3 funzioneranno anche con Apple Intelligence.

Display

Un importante elemento di differenziazione tra ‌iPad Pro‌ e ‌iPad Air‌ è la tecnologia del display OLED e il supporto per frequenze di aggiornamento ProMotion a 120 Hz. Non ci aspettiamo aggiornamenti degni di nota per il display nel 2025 e, finora, non sembra che Apple abbia intenzione di portare ProMotion su ‌iPad Air‌.

Altre caratteristiche

Apple ha portato il supporto Wi-Fi 7 sui suoi ultimi modelli di iPhone , così potremmo iniziare a vedere più prodotti aggiornati all’ultimo protocollo Wi-Fi. Wi-Fi 7 offre velocità più elevate e latenza inferiore e, se Wi-Fi 7 non arriverà sul nuovo ‌iPad Air‌, continuerà a usare Wi-Fi 6E.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg , la prossima generazione di iPad Air dovrebbe uscire “all’inizio dell’anno prossimo”.

