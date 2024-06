Guida all’acquisto di iPad Mini e iPad Air

Apple ha recentemente introdotto l’ iPad Air di sesta generazione , dotato del chip M2 , del supporto Apple Pencil Pro e di un’opzione di dimensioni del display più grandi. Nel 2021, Apple ha presentato l’ iPad mini di sesta generazione , offrendo una riprogettazione in stile iPad Air con un display più grande, il chip A15 Bionic e altro ancora.

L’‌iPad mini‌ condivide effettivamente il design dell’‌iPad Air‌, con entrambi i dispositivi che possiedono molte delle stesse funzionalità come un design a tutto schermo senza pulsante Home, Touch ID nel pulsante in alto e altoparlanti stereo. Ci sono ancora alcune differenze importanti tra i dispositivi, come le dimensioni del display e i chip, che li distinguono chiaramente.

Dovresti acquistare l’‌iPad Air‌ più costoso e più grande o optare per l’‌iPad mini‌ più economico e più piccolo? La nostra guida aiuta a rispondere alla domanda su come decidere quale di questi due iPad è il migliore per te. Tutte le differenze principali tra i due dispositivi sono elencate di seguito:

Ipad mini ‌iPad Air‌ Display da 8,3 pollici con 326 ppi Display da 11 o 13 pollici con 264 ppi Luminosità SDR: 500 nit max Luminosità SDR modello da 11 pollici: 500 nit max

Luminosità SDR modello da 13 pollici: 600 nit max Design più piccolo e compatto per la massima portabilità Design più grande che migliora la produttività Pesa 0,66 libbre (297 grammi) Pesa 1,02 libbre (462 grammi) o 1,36 libbre (617 grammi) Chip A15 bionico Chip ‌M2‌ CPU a 6 core CPU a 8 core GPU a 5 core GPU a 9 core 4 GB di memoria 8 GB di memoria Motore multimediale Motore di decodifica video

H.264 e HEVC con accelerazione hardware Motore di codifica video Flash True Tone quad-LED posteriore HDR intelligente 3 HDR intelligente4 Connettività Wi-Fi6 Connettività Wi-Fi 6E Passa il mouse su ‌Apple Pencil‌ Supporta ‌Apple Pencil‌ con USB-C e ‌Apple Pencil‌ di seconda generazione Supporta ‌Apple Pencil‌ con USB-C e ‌Apple Pencil‌ Pro Compatibile solo con tastiere Bluetooth Smart Connector per supportare la Magic Keyboard e la Smart Keyboard Folio di Apple 64 GB o 256 GB di spazio di archiviazione 128 GB, 256 GB, 512 GB o 1 TB di spazio di archiviazione Disponibile in grigio siderale, starlight, viola e rosa Disponibile in grigio siderale, starlight, viola e blu

Nel complesso, ‌iPad Air‌ è la migliore opzione a tutto tondo per la maggior parte degli utenti, fornendo un ampio schermo per la produttività e il consumo di intrattenimento in un design sottile e portatile. I $ 100 aggiuntivi necessari per acquistare ‌iPad Air‌ rispetto a ‌iPad mini‌ sono più che giustificati per i vantaggi derivanti dal display più grande e dal chip ‌M2‌, non ultima la possibilità di utilizzarlo praticamente come sostituto del laptop con Magic Keyboard e Stage Manager .

Tuttavia, la maggior parte dei clienti che scelgono l’‌iPad mini‌ lo faranno a causa delle dimensioni dello schermo piuttosto che malgrado ciò. L’‌iPad mini‌ è ideale per leggere comodamente libri, giocare a giochi portatili e per un facile trasporto e stoccaggio. Coloro che acquisteranno l’‌iPad mini‌ avranno probabilmente in mente un caso d’uso specifico su come utilizzeranno il dispositivo, ad esempio per prendere appunti in movimento, gettarlo in una piccola borsa da utilizzare sui trasporti pubblici o regalarlo a un bambino. come il loro primo tablet.

Se non vedi il display più piccolo di ‌iPad mini‌, la facile presa con una sola mano, il design leggero e il fattore di forma portatile come un vantaggio per il tuo caso d’uso e ti concentri su dimensioni del display più versatili, probabilmente preferirai ‌iPad Air‌, soprattutto poiché è ora disponibile con un’opzione di dimensione da 13 pollici. L’‌iPad Air‌ è più un dispositivo completo che funziona come potenziale sostituto del laptop con supporto per ‌Stage Manager‌, con i bonus aggiuntivi forniti da uno schermo più grande per produttività e intrattenimento.

Vale anche la pena notare che l’‌iPad mini‌ ha quasi tre anni, mentre l’‌iPad Air‌ è stato appena aggiornato, quindi quest’ultimo è quasi sicuramente un acquisto migliore in termini di longevità. Si prevede che un nuovo modello ‌iPad mini‌ verrà lanciato entro la fine dell’anno con un chip più veloce, quindi se hai il cuore rivolto al più piccolo ‌iPad‌ potrebbe valere la pena aspettare fino all’uscita della versione aggiornata.

