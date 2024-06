iCloud: tutto quello che devi sapere

Cos’è iCloud?

iCloud è un servizio cloud di Apple. Memorizza e sincronizza foto, video, messaggi, contatti, password, promemoria, dati sanitari, voci di diario e altro su tutti i dispositivi pertinenti. Puoi anche utilizzare la piattaforma iCloud per eseguire il backup e ripristinare il tuo iPhone, iPad o Mac.

iCloud è integrato in ogni dispositivo Apple. Puoi trovare le opzioni di iCloud nel menu Impostazioni. Quando crei un nuovo account Apple, hai diritto a 5 GB di spazio iCloud gratuito. Se non ti basta, esplora uno dei piani iCloud+ o Apple One per aumentare lo spazio di archiviazione.

Quando accedi a qualsiasi dispositivo Apple utilizzando i dettagli del tuo account, scegli le app che desideri utilizzare con iCloud e seleziona le funzionalità di iCloud che desideri attivare o disattivare.

Disponibilità di iCloud

Oltre ai dispositivi Apple, iCloud ha anche un’app per Windows. Puoi anche accedervi da qualsiasi browser web su iCloud.com. iCloud si integra bene con le app Windows predefinite come Esplora file e Microsoft Foto. Apple offre anche l’app Password basata su iCloud su Windows. Apple non fornisce l’app iCloud e i servizi correlati su Android.

Funzionalità di iCloud

Prima di immergerci nei piani di abbonamento iCloud, diamo un’occhiata alle principali funzionalità di iCloud.

Backup multimediale

Il backup multimediale senza interruzioni è uno dei motivi principali per utilizzare iCloud su un iPhone. Quando attivi iCloud Foto, sincronizza l’intera libreria multimediale sulla piattaforma cloud.

Puoi anche attivare e configurare la Libreria condivisa per invitare e collaborare con altri sulle foto delle tue vacanze o dei tuoi compleanni. Tutti i partecipanti hanno uguale autorizzazione a modificare i contenuti nella Libreria condivisa. Puoi accedere alle tue foto di iCloud su iPad, Mac, Windows (tramite Foto o Esplora file), sul Web e su Apple TV. iCloud sincronizza anche il tuo album nascosto su altri dispositivi.

Backup del dispositivo

iCloud offre un backup completo del dispositivo sui dispositivi dell’azienda. Puoi eseguire il backup dei tuoi dati personali, delle app originali e di terze parti su iCloud. Puoi controllare e gestire la dimensione del backup dal menu Impostazioni. Questa pratica semplifica il ripristino dei dati del dispositivo sul tuo nuovo iPhone o iPad.

Password e portachiavi

Puoi archiviare in modo sicuro password, informazioni di accesso e altri dettagli sul portachiavi iCloud. Utilizza la Compilazione automatica per accedere facilmente alle tue app e ai tuoi siti Web preferiti. Il portachiavi iCloud supporta anche i codici di autenticazione a due fattori, rileva le password compromesse e ti avvisa di modificare i dettagli di accesso.

Backup dei dati dell’app

La maggior parte delle app di terze parti su iPhone e iPad utilizzano iCloud per sincronizzare i dati. WhatsApp, ad esempio, utilizza iCloud per eseguire il backup di chat, contenuti multimediali e altre informazioni. Quando passi a un altro iPhone, puoi ripristinare lo stesso da iCloud in pochissimo tempo.

Prezzi iCloud+

iCloud viene fornito con 5 GB di spazio libero. Quando attivi le foto di iCloud e il backup di WhatsApp e inizi a salvare i tuoi file importanti, raggiungerai rapidamente il limite di 5 GB. Acquista uno dei piani iCloud+ per espandere lo spazio di archiviazione e sbloccare più funzionalità.

$ 1 al mese: 50 GB

$ 3 al mese: 200 GB

$ 10 al mese: 2 TB

$ 30 al mese: 6 TB

$ 60 al mese: 12 TB

Ogni piano a pagamento attiva la condivisione familiare per il tuo account. Ciò significa che puoi condividere un piano iCloud+ con un massimo di cinque membri della famiglia.

Piani Apple One

L’azienda con sede a Cupertino offre anche un abbonamento Apple One che raggruppa sei servizi Apple, come Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud+, Apple Fitness+ e Apple News+, in un unico piano. Controlliamo i loro prezzi e la loro offerta in dettaglio.

Piano individuale ($ 20 al mese): accesso a Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e 50 GB di spazio iCloud+.

accesso a Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e 50 GB di spazio iCloud+. Piano famiglia ($ 26 al mese): include gli stessi servizi di cui sopra ma aumenta lo spazio di archiviazione iCloud a 200 GB e consente la condivisione familiare.

include gli stessi servizi di cui sopra ma aumenta lo spazio di archiviazione iCloud a 200 GB e consente la condivisione familiare. Piano Premier ($ 38 al mese): oltre ai servizi sopra menzionati, offre Apple News+, Apple Fitness+ e spazio di archiviazione iCloud da 2 TB con condivisione familiare.

Se utilizzi già altri servizi Apple, è logico optare per Apple One. Questi pacchetti Apple One offrono sconti fino al 43%. Inoltre, questi sono piani mensili e puoi annullarli in qualsiasi momento.

Dovresti usare iCloud?

La risposta è si. Anche se non utilizzi funzionalità di iCloud+ e app di prima parte, vale la pena aggiornare una soluzione di backup e ripristino tramite iCloud a uno dei piani a pagamento. Non è una soluzione perfetta, però. Apple deve migliorare la velocità di sincronizzazione e offrire un’app Android, ma la versione web lascia ancora molto a desiderare.

Se hai un’esperienza inferiore alla media con iCloud e stai cercando alternative, controlla Google Drive e OneDrive. Dai un’occhiata al nostro confronto per scoprire le differenze tra le due popolari soluzioni di archiviazione cloud.

