Aptoide lancia un mercato alternativo di giochi iOS nell’UE

Aptoide , una popolare alternativa a Google Play per dispositivi Android, lancerà un mercato di giochi iOS giovedì 6 giugno nell’Unione Europea.

Il negozio iOS di Aptoide verrà lanciato con una selezione limitata di titoli, ma la società afferma che arriveranno nuovi giochi ogni giorno e che 30 titoli sono attualmente in fase di elaborazione per l’inclusione. Esempi di giochi attuali includono Word Jungle, Condor – Leap of Faith, Solitaire, Mahjong e Charades.

Inizialmente, l’accesso allo store sarà limitato agli utenti con codici di accesso solo su invito, ma Aptoide afferma di avere una lista d’attesa di 20.000 iscrizioni e prevede di emettere dai 500 ai 1.000 codici al giorno.

Come notato da The Verge , Aptoide è il primo marketplace iOS di terze parti a lanciare una soluzione di acquisti in-app (IAP) approvata da Apple, che fornirà agli sviluppatori tramite un kit di sviluppo software IAP.

La Core Technology Fee (CFT) di 50 centesimi di euro di Apple sarà coperta da una commissione addebitata agli sviluppatori per gli acquisti in-app, il che significa che le app basate su IAP saranno “preferite” in Aptoide iOS, secondo il CEO del mercato, Paulo Trezentos.

Le app distribuite attraverso marketplace di app alternativi devono sottoporsi a un processo di autenticazione per garantire che siano esenti da malware, ma Apple non prevede restrizioni sui contenuti, quindi le app che potrebbero non essere idonee per l’ ‌ App Store ‌ possono essere distribuite attraverso mezzi alternativi . I marketplace di app alternativi non sono disponibili al di fuori dell’Unione Europea.

Aptoide opera per un ‌App Store‌ Android dal 2009 e l’anno scorso ha raggiunto quasi mezzo miliardo di download.

VIA