ecco un altro sguardo alla serie Samsung Galaxy Tab S10

Pochi giorni dopo aver pubblicato le immagini di marketing del Samsung Galaxy Tab S10 Plus e Galaxy Tab S10 Ultra, torniamo con alcune altre. Qui possiamo distinguere un po’ più facilmente la differenza tra i due. Il Galaxy Tab S10 Ultra manterrà quella tacca per la doppia fotocamera frontale, mentre il modello Plus avrà, a quanto pare, cornici piuttosto spesse.

Anche se non siamo sicuri al 100% delle dimensioni dello schermo, ci aspettiamo che rimangano le stesse della serie Galaxy Tab S9, che erano rispettivamente di 12,4 e 14,6 pollici. Questa è anche un’ulteriore prova del fatto che Samsung non ha intenzione di lanciare quest’anno un modello Galaxy Tab S10 vanilla e di utilizzare solo i modelli Plus e Ultra. Questi sono probabilmente i loro venditori migliori, in particolare con la disponibilità del Galaxy Tab S9 FE. Si dice anche che Samsung utilizzi il chipset MediaTek Dimensity 9300 Plus per alimentare entrambi questi tablet, il che sarebbe una mossa significativa per la serie Galaxy Tab. Poiché Samsung ha utilizzato il silicio più recente e migliore di Qualcomm negli ultimi modelli Galaxy Tab S.

Quando sarà ufficiale la serie Galaxy Tab S10 di Samsung?

Al momento è difficile dire quando Samsung annuncerà la serie Galaxy Tab S10, anche se ci aspettiamo prima della fine dell’anno. Ci sono state alcune voci che puntavano a ottobre, e crediamo siano accurate. È molto improbabile che Samsung lanci qualcosa a settembre perché Apple e l’iPhone proprio in quel mese. Inoltre, l’anno scorso, Samsung ha annunciato la serie Galaxy Tab S9 FE insieme al Galaxy S24 FE e ai Galaxy Buds FE in ottobre. Quindi, c’è un precedente per questo.

VIA