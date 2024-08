Samsung Galaxy Z Fold 6: tutto quello che devi sapere

Il Galaxy Z Fold 6 è l’ultimo pieghevole in stile libro di punta di Samsung . Questo smartphone è arrivato insieme al Galaxy Z Flip 6 e molti altri prodotti durante il secondo evento Unpacked dell’azienda del 2024. Il Galaxy Z Fold 6 non è praticamente un enorme rinnovamento in alcun modo. Il design è molto simile al modello dell’anno scorso. Il telefono ha ricevuto un aumento delle specifiche, ma non un enorme aumento delle specifiche, in tutta onestà. Le fotocamere del telefono sono rimaste le stesse, e lo stesso vale per la capacità della batteria e la ricarica, solo per citarne alcune. C’è ancora molto di cui parlare qui, però, ovviamente. Dopotutto, si tratta del pieghevole di punta di una delle aziende tecnologiche più conosciute al mondo, quindi… veniamo al dunque, iniziando dalle specifiche del telefono.

Specifiche Samsung Galaxy Z Fold 6

Innanzitutto il SoC. Il Samsung Galaxy Z Fold 6 sarà alimentato dallo Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy SoC. Questa è fondamentalmente una variante overclockata dello Snapdragon 8 Gen 3 . Oltre a ciò, l’azienda ha incluso qui 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria flash UFS 4.0. Tieni presente, tuttavia, che il conteggio dello spazio di archiviazione potrebbe variare da un mercato all’altro. Una cosa è certa: non è espandibile.

Il display principale del telefono misura 7,6 pollici ed è un pannello Dynamic AMOLED 2X. La sua frequenza di aggiornamento arriva fino a 120 Hz e la risoluzione qui è 1856 x 2160. Il display sulla cover del telefono misura 6,3 pollici. Anche questo è un pannello Dynamic AMOLED 2X e offre una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Questo pannello offre una risoluzione fullHD+ (2376 x 968). La capacità della batteria rimane invariata, è ancora una batteria da 4.400 mAh. Lo stesso vale per la ricarica: qui ottieni la ricarica cablata da 25 W, quella wireless da 15 W e quella wireless inversa da 4,5 W.

L’hardware della fotocamera rimane invariato

Ci sono tre fotocamere sul retro del Galaxy Z Fold 6. Anche ciascuno dei display del telefono ha la propria fotocamera. Sul retro si trova una fotocamera principale da 50 megapixel (apertura f/1.8, OIS). È supportato da una fotocamera ultrawide da 12 megapixel (apertura f/2.2, FoV a 123 gradi) e un teleobiettivo da 10 megapixel (zoom ottico 3x, zoom digitale 30x). Il display principale ha una fotocamera sotto il display da 4 megapixel, mentre il display cover include una fotocamera selfie da 10 megapixel.

Il nuovo pieghevole di punta di Samsung è certificato IP48 per la resistenza all’acqua. Il dispositivo offre due slot per schede SIM e viene fornito con Android 14 pronto all’uso. Inoltre, troverai la skin One UI 6.1.1 di Samsung. Il Samsung Galaxy Z Fold 6 supporta Bluetooth 5.3, mentre pesa 239 grammi. Una volta aperto misura 153,5 x 132,6 x 5,6 mm. Una volta piegato, misura 153,5 x 68,1 x 12,1 mm.

Quanto costa il Samsung Galaxy Z Fold 6?

Il Samsung Galaxy Z Fold 6 parte da $ 1.899,99 negli Stati Uniti. Il telefono ha ottenuto un aumento di prezzo rispetto al Galaxy Z Fold 5, un aumento di prezzo di $ 100.

Ci sono offerte disponibili?

Samsung ha già annunciato ufficialmente alcune offerte per il Galaxy Z Fold 6 . Innanzitutto, se prenoti una versione del Galaxy Z Fold 6 da parte dell’operatore negli Stati Uniti, riceverai 12 mesi di Samsung Care+ gratuitamente. Inoltre, se preordini il dispositivo entro il 23 luglio, puoi ottenere fino a $ 1.200 di sconto con una permuta idonea e raddoppiare lo spazio di archiviazione da 256 GB a 512 GB o da 512 GB a 1 TB.

Oltre alle offerte dirette di Samsung, puoi anche acquistarne alcune da operatori e rivenditori. Ci sono alcune ottime offerte di permuta in offerta, tra le altre. Controlla i link qui sotto, nella sezione successiva, e scopri cosa è disponibile.

In quali colori è disponibile il Samsung Galaxy Z Fold 6? Il Samsung Galaxy Z Fold 6 è disponibile in cinque colori, due dei quali sono esclusivi di Samsung.com. Navy, Pink e Silver Shadow non sono esclusivi, potrai trovarli venduti da rivenditori e corrieri. I colori bianco e nero realizzati, d’altro canto, sono i due colori esclusivi che potrai ottenere da Samsung.com.

Quali nuovi aggiornamenti ha il Samsung Galaxy Z Fold 6 rispetto al Galaxy Z Flip 5?

Allora, cosa c’è di nuovo con il Galaxy Z Fold 6? Quali sono le sue principali caratteristiche di vendita e quali miglioramenti offre rispetto al suo predecessore, il Galaxy Z Fold 5? A dire il vero questi due telefoni sono molto simili, molti direbbero anche troppo simili. Samsung non ha realmente aggiornato il dispositivo in generale. Tuttavia, ci sono alcuni miglioramenti, quindi… continua a leggere.

È più ampio… finalmente!

Questa è la prima cosa che mi viene sempre in mente quando si parla del Galaxy Z Fold 6. Molti utenti hanno chiesto questo cambiamento, poiché rende più utilizzabile il display della cover del telefono. Prima era troppo stretto. Beh… Samsung ha ascoltato, fino a un certo punto. Il rapporto d’aspetto 23,1:9 appartiene al passato, OnePlus sta passando al rapporto d’aspetto 22,1:9. Questo non è ancora l’ideale, dato che alcuni dei suoi concorrenti presentano proporzioni di visualizzazione ancora più standard. Questo è un miglioramento, però. Digitare sul display della cover ora dovrebbe essere più semplice, questo è certo.

Cerniera più rigida

La cerniera del Galaxy Z Fold 6 è migliore da usare rispetto a quella del Galaxy Z Flip 5. Sembra più rigida e robusta, il che è positivo. Non troppo rigido o qualcosa del genere, ma abbastanza rigido da risultare piacevole da usare. Samsung ha apportato alcuni miglioramenti in quell’area.

7 anni di aggiornamenti

Samsung sta seguendo le orme di Google qui. L’azienda fornirà 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza per il Galaxy Z Fold 6. Questo è sostanzialmente ciò che Google ha promesso per gli smartphone Google Pixel 8.

La piega del display è migliorata, ma…

La piega del display del Galaxy Z Fold 6 è meno evidente rispetto al Galaxy Z Flip 5, ma… non è ancora alla pari con la concorrenza. I dispositivi come OnePlus Open hanno ancora una piega meno evidente rispetto al Galaxy Z Fold 6. Questo è solo un esempio.

Aggiornato il 23 agosto 2024:

Samsung sta ora inviando il primo vero aggiornamento per il Galaxy Z Fold 6 . Tieni presente che il lancio è iniziato in Corea del Sud, ma si diffonderà rapidamente ad altri mercati. L’aggiornamento per il Galaxy Z Fold 6 in quella regione pesa 408 MB. Porta sul dispositivo la patch di sicurezza Android di agosto 2024. Questo aggiornamento risolve 50 lacune di sicurezza trovate nel sistema operativo Android e nell’interfaccia utente One di Samsung. Nessun’altra modifica è stata elencata nel registro delle modifiche ufficiale, quindi nessuna nuova funzionalità verrà eliminata.