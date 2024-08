Le vendite iniziali del Galaxy Z Fold 6 sono sorprendentemente inferiori a quelle dello Z Fold 5

L’ultima offerta pieghevole di Samsung, il Galaxy Z Fold 6 , sembra aver avuto un inizio difficile. Lo Z Fold 6 ha ricevuto una risposta scadente dai consumatori a livello globale, con conseguenti vendite iniziali inferiori rispetto allo Z Fold 5. Secondo Ice Universe, Samsung è riuscita a vendere solo 270.000 unità del nuovo pieghevole durante le prime due settimane da quando è diventato disponibile.

Nonostante tutti gli aggiornamenti e le funzionalità Galaxy AI, il nuovo pieghevole non è riuscito a catturare l’attenzione degli acquirenti.

Secondo quanto riferito, Samsung ha venduto solo 270.000 unità Galaxy Z Fold 6 nelle prime due settimane

Il Galaxy Z Fold 6 ha incontrato una scarsa risposta nel mercato interno del marchio e anche a livello globale. Secondo la fonte, il marchio è riuscito a vendere solo 270.000 telefoni Fold 6 a livello globale nelle prime due settimane. I preordini del telefono in Corea del Sud sono stati significativamente inferiori a quelli del Galaxy Z Fold 5.

Inoltre, Ice Universe afferma che Samsung ha venduto 420.000 unità del Galaxy Z Flip 6 nei primi 14 giorni a livello globale. Ciò significa che sono state vendute 690.000 unità di Fold 6 e Flip 6 nelle prime due settimane. Nonostante l’ultimo chipset di punta Qualcomm e le principali funzionalità di Galaxy AI, le vendite iniziali dei nuovi telefoni sono state abissali.

In particolare, un rapporto di ZDNet Korea del mese scorso suggeriva che Samsung era riuscita a pre-vendere 910.000 unità dei suoi ultimi pieghevoli. Queste pre-vendite sono state registrate in Corea del Sud durante il periodo del 12 e 18 luglio. In confronto, lo Z Fold 5 e lo Z Flip 5 dell’anno scorso hanno battuto i record per le più alte pre-vendite di telefoni pieghevoli. Le pre-vendite dei modelli dell’anno scorso hanno superato 1,02 milioni di unità. Vale la pena menzionare che molti di questi pre-ordini potrebbero essere stati annullati prima che i telefoni potessero essere spediti. Tuttavia, lo Z Fold 6 e lo Z Flip 6 hanno ottenuto vendite più scarse rispetto ai loro predecessori.

Samsung potrebbe presto lanciare la Galaxy Z Fold Special Edition per compensare le scarse vendite

Nonostante le vendite lente dello Z Fold 6, Samsung non sembra ancora rinunciare ai pieghevoli. Si dice che l’azienda stia pianificando di lanciare un Galaxy Z Fold Special Edition nelle prossime settimane. Si dice che il nuovo telefono sia più sottile dello Z Fold 6. Lo Special Edition potrebbe misurare 4,9 mm quando è aperto e 10,6 mm quando è piegato. In confronto, lo Z Fold 6 misura 5,6 mm attorno alla vita quando è aperto e 12,1 mm di spessore quando è piegato.

Samsung potrebbe compensare le scarse vendite dello Z Fold 6 offrendo un importante potenziamento della fotocamera nella variante Special Edition. Il dispositivo potrebbe prendere in prestito una fotocamera principale da 200 MP dall’S24 Ultra. Il telefono dovrebbe essere lanciato più avanti quest’anno, anche se il marchio non ha ancora confermato nulla ufficialmente.

