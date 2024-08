Verrà lanciata una nuova Apple TV quest’anno?

Sono passati quasi due anni dall’ultimo aggiornamento hardware dell’Apple TV , quindi potresti chiederti quando verrà rilasciato un nuovo modello.

Di seguito riepiloghiamo le indiscrezioni sulla prossima generazione di Apple TV.

Nel gennaio 2023, Mark Gurman di Bloomberg ha riferito che una nuova Apple TV sarebbe stata lanciata nella prima metà del 2024 :

Oltre ai futuri display intelligenti e al nuovo speaker, Apple sta lavorando al rinnovamento del suo TV box. Una nuova versione con il design attuale è in lavorazione per la prima metà del prossimo anno con un processore più veloce, hanno detto le persone.

La prima metà del 2024 è trascorsa senza una nuova Apple TV, quindi quella voce è scaduta e da allora non ci sono state voci credibili sul dispositivo. Pertanto, al momento non è chiaro quando verrà rilasciata la prossima Apple TV.

Apple ha annunciato di recente che terrà un evento speciale il 9 settembre , ma gli unici prodotti che si vocifera saranno presentati in quella data includono i nuovi iPhone, gli Apple Watch e gli AirPods, mentre per ora non ci si aspetta una nuova Apple TV.

Ecco quando sono stati annunciati i cinque modelli precedenti di Apple TV:

Apple TV 4K di terza generazione: ottobre 2022

ottobre 2022 Apple TV 4K di seconda generazione: aprile 2021

aprile 2021 Apple TV 4K di prima generazione: settembre 2017

settembre 2017 Apple TV HD: settembre 2015

settembre 2015 Apple TV di terza generazione: marzo 2012

Quando uscirà, si vocifera che la prossima Apple TV avrà un processore più veloce dell’attuale chip A15 Bionic e un prezzo ancora più basso. L’analista Apple Ming-Chi Kuo ha suggerito che la prossima Apple TV potrebbe avere un prezzo di partenza inferiore a $ 100. L’attuale Apple TV parte da $ 129 negli Stati Uniti con 64 GB di spazio di archiviazione e un modello da 128 GB è disponibile a $ 149.

Sia il modello di seconda generazione (2010) che quello di terza generazione (2012) dell’Apple TV avevano un prezzo di lancio di 99 dollari negli Stati Uniti; alla fine Apple ha abbassato il prezzo del modello di terza generazione a 69 dollari, quindi esiste un precedente per un’Apple TV sotto i 100 dollari che potrebbe competere meglio con i dispositivi di streaming a basso prezzo venduti da aziende come Amazon e Roku.

Non si vocifera di grandi cambiamenti di design per la prossima Apple TV in particolare, ma Gurman ha detto che Apple ha preso in considerazione l’aggiunta di una fotocamera integrata a un modello futuro. tvOS 17 ha aggiunto un’app FaceTime ad Apple TV , consentendo agli utenti di effettuare videochiamate utilizzando la fotocamera posteriore di un iPhone o iPad connesso. Se Apple TV avesse una fotocamera integrata, gli utenti non avrebbero più bisogno di affidarsi a un dispositivo esterno per le videochiamate sulla TV.

