È di nuovo il 2009: Apple sta apparentemente riconsiderando la produzione di una TV

Tra il 2009 e il 2011 circa, si vociferava ripetutamente che Apple avrebbe lanciato una TV, ma ovviamente ciò non è mai accaduto.

Ora, quindici anni dopo, Mark Gurman di Bloomberg afferma che l’idea è tornata sul tavolo.

Nella sua newsletter Power On di oggi, Gurman ha brevemente accennato al fatto che Apple sta “valutando” “l’idea di realizzare un televisore con marchio Apple”. Non ha fornito ulteriori dettagli sulla TV, ma ha affermato che potrebbe essere uno dei numerosi nuovi dispositivi per la casa intelligente che Apple rilascerà se il suo presunto hub per la casa intelligente montato a parete avrà successo.

Sembra che Apple sia ancora nelle primissime fasi di valutazione di una TV, quindi è probabile che manchino anni al lancio, se mai dovesse concretizzarsi. Tuttavia, riaccende l’entusiasmante possibilità che Apple competa nel settore dei televisori in modo più diretto. Attualmente, l’azienda vende solo il box Apple TV che si collega a una TV per lo streaming.

Resta da vedere come Apple competerà con altri marchi di TV in termini di specifiche di visualizzazione, funzionalità e prezzi. Un’ampia gamma di televisori di marchi come LG, Samsung e Vizio offre già AirPlay, HomeKit e Apple TV+, ma una TV a marchio Apple potrebbe avere un’integrazione ancora più profonda con l’ecosistema di dispositivi Apple. La TV di Apple offrirebbe quasi sicuramente anche un design molto premium.

È noto che il settore dei televisori è molto competitivo e presenta bassi margini di profitto, ma forse Apple potrebbe lanciare un televisore di fascia alta.

Prima di morire nel 2011, Steve Jobs disse al suo biografo Walter Isaacson che aveva intenzione di reinventare la TV , affermando di averla “finalmente decifrata”. Aggiunse che avrebbe avuto “l’interfaccia utente più semplice che si possa immaginare”.

Nel 2010, tuttavia, l’allora COO di Apple, ora CEO Tim Cook, ha affermato che la società “non aveva alcun interesse a essere nel mercato televisivo”. Naturalmente, è passato molto tempo da quando ha fatto quel commento, e le cose possono sempre cambiare. Vedremo.

VIA