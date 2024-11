Android 15 arriverà su molti altri telefoni Motorola

Mentre alcune aziende stanno lottando per ottenere il loro aggiornamento Android 15, altre sono sulla buona strada. Motorola , un’azienda non famosa per gli aggiornamenti rapidi, si sta preparando ad aggiornare i suoi telefoni. Secondo un nuovo rapporto, Motorola ha appena confermato Android 15 per un sacco di altri telefoni .

Il mese scorso, l’elenco iniziale dei telefoni Motorola che avrebbero ricevuto l’aggiornamento è apparso su Internet. Mostrava un lungo elenco di 23 telefoni che avrebbero ricevuto l’aggiornamento. Questo, ovviamente, include i telefoni di punta più recenti dell’azienda come il Moto Razr+ (2024) . Altri telefoni includono il Razr standard (2024) e gli ultimi dispositivi Edge. Dimostra quanto Motorola sia seria nell’aggiornare i suoi telefoni ad Android 15.

Bene, Motorola ha confermato che altri telefoni riceveranno Android 15

L’elenco non finisce qui, perché è appena spuntato un nuovo elenco di telefoni aggiuntivi. Non ha esattamente 23 dispositivi, ma è comunque un buon elenco. Questi dispositivi sono Razr 50s, Razr 40s, Edge (2023), Edge 40, Edge 40 Neo, Edge 30 Ultra e ThinkPhone 25. Questi sono apparsi sulle pagine di supporto di Motorola.

Sebbene il report riveli i dispositivi supportati, non abbiamo una tempistica ufficiale. È un po’ frustrante perché gli utenti potrebbero aspettare mesi per sapere tutto ciò che sanno. Al momento, non molti dispositivi hanno Android 15 .

Di recente è arrivato sui dispositivi Pixel supportati, su alcuni telefoni Vivo e, di recente, sulle serie OnePlus Pad 2 e OnePlus 12. Per quanto riguarda Samsung, gli utenti possono aspettarsi che la versione beta venga lanciata entro le prossime settimane. Speriamo che Motorola rilasci l’aggiornamento prima possibile.

Quali sono le novità di Android 15?

Android 15 non è esattamente il cambio di paradigma che è stato Android 12, ma è comunque arrivato con alcune funzionalità interessanti. Innanzitutto, Private Space ti consente di nascondere app e file in uno spazio separato nel tuo software. Se vuoi accedervi, dovrai passare attraverso un altro livello di autenticazione.

Theft Detection bloccherà il tuo telefono se rileva che qualcuno lo ha rubato ed è scappato. Questo può tornare utile per proteggere i tuoi dati.

