Esclusiva: in fase di sviluppo il laptop Google Pixel!

Google sta finalmente lavorando a un nuovo laptop di fascia alta che sarà sotto il marchio Pixel. Secondo un’e -mail interna , il nome in codice di questo laptop è “Snowy” e viene confrontato internamente con una serie di altri laptop di fascia alta. Tra questi, MacBook Pro, Dell XPS, Microsoft Surface Laptop e Samsung Galaxy Chromebook .

Il progetto ha ricevuto il via libera, il che significa che è oltre la fase concettuale, e Google ora ha un team dedicato che ci sta lavorando. Quindi, lo sviluppo dovrebbe accelerare piuttosto rapidamente. Il Google Pixel Laptop avrà una build premium poiché l’azienda sta cercando di puntare al mercato premium, cosa che possiamo anche dire dalle opzioni che Google ha selezionato per testare questo laptop. Probabilmente funzionerà su Chrome OS, anche se al momento non è confermato al 100%.

Presto avremo maggiori informazioni man mano che lo sviluppo del nuovo Pixel Laptop procederà.

La rinascita del Google Chromebook Pixel?

Il primo Chromebook mai realizzato da Google, con il marchio “Pixel” (in effetti, è stato il primo prodotto a utilizzare il marchio “Pixel”), è stato il Chromebook Pixel . Era un Chromebook esagerato che costava anche $ 1.300. Per l’epoca, era piuttosto esagerato nel reparto specifiche, con un Intel Core i5-3427U, 4 GB di RAM e 32 GB o 64 GB SSD all’interno. Tuttavia, aveva anche un bellissimo display a bordo, che faceva parte della tendenza dei display con rapporto di aspetto 4:3.

Da allora, Google ha rilasciato un secondo Chromebook Pixel nel 2015, così come altre opzioni di fascia bassa come il PixelBook nel 2017 e il PixelBook Go nel 2019. Tuttavia, quello è stato l’ultimo laptop rilasciato da Google. Quindi è tempo di uno nuovo.

Il tempo ci dirà se questa è la rinascita del Chromebook Pixel, o forse qualcosa di meglio, o se arriverà mai sugli scaffali dei negozi. Questa è ancora una possibilità, dato che Google è ancora nelle primissime fasi di sviluppo con questo laptop.

VIA