Gli Stati Uniti finalizzano la ricompensa di 6,6 miliardi di dollari in sovvenzioni per TSMC

TSMC è stato un argomento caldo nel settore tecnologico ultimamente. L’azienda è stata recentemente sottoposta allo scanner del governo degli Stati Uniti per i suoi possibili legami con Huawei. Tuttavia, ci sono delle buone notizie in arrivo per il produttore di chip prima di Natale. Secondo Reuters, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha finalizzato 6,6 miliardi di dollari in sovvenzioni per le strutture TSMC a Phoenix, Arizona.

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti finalizza 6,6 miliardi di dollari in sovvenzioni per TSMC

Il produttore di semiconduttori ha ricevuto la sovvenzione nell’ambito del finanziamento CHIPS Act. Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti aveva già menzionato l’importo della ricompensa in seguito a un accordo preliminare annunciato ad aprile di quest’anno. Si tratta di uno dei principali premi da completare nell’ambito del programma di sovvenzioni da 52,5 miliardi di dollari introdotto dal governo degli Stati Uniti nel 2022.

In base all’accordo, TSMC riceverà denaro contante al completamento delle milestone del progetto. Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti prevede di consegnare almeno 1 miliardo di $ alla società entro la fine del 2024. Il premio di TSMC include anche altri 5 miliardi di $ in prestiti governativi a basso costo . Da non dimenticare che la sovvenzione di 6,6 miliardi di $ per TSMC arriva solo poche settimane prima che il presidente eletto Donald Trump entri in carica.

Il mese scorso, Trump ha criticato il Chips ACT in un’intervista di tre ore con Joe Rogan. Riferendosi all’accordo TSMC nell’intervista, Trump ha detto “Quell’accordo è così pessimo”. Ha inoltre aggiunto “Tutto quello che dovevi fare era addebitare loro delle tariffe”. Sebbene sia abbastanza chiaro che Trump è contrario a questo accordo, il governo Biden alla fine lo ha cementato. Secondo alcuni esperti di politica, è anche improbabile che il neoeletto presidente annulli il CHIPS Act.

TSMC produrrà chip da 2 nm nel suo secondo stabilimento in Arizona

Ad aprile, TSMC ha accettato di espandere l’investimento di 25 miliardi di dollari a 65 miliardi di dollari . Il produttore di chip ha anche affermato che avrebbe aggiunto una terza fabbrica a Phoenix, in Arizona, entro il 2030. Secondo quanto riferito, la società taiwanese produrrà i chip da 2 nm nella sua seconda fabbrica in Arizona, con l’inizio della produzione previsto per il 2028.

Come riportato da Reuters, la società ha anche accettato di utilizzare la sua tecnologia di produzione di chip più avanzata chiamata “A16” in Arizona. Gina Raimondo, la Segretaria al Commercio, non ha confermato se il dipartimento abbia influenzato la decisione di TSMC di interrompere la produzione di chip AI per le aziende cinesi .

Tuttavia, ha affermato, “Investire in TSMC per espandersi qui è un reato: la difesa consiste nell’assicurarsi che né TSMC né nessun’altra azienda venda la nostra tecnologia più sofisticata alla Cina e violi i nostri controlli sulle esportazioni”.

Il CEO di TSMC, CC Wei, ha detto la sua su questo accordo. In una dichiarazione, Wei ha aggiunto che questo accordo “ci aiuta ad accelerare lo sviluppo della tecnologia di produzione di semiconduttori più avanzata disponibile negli Stati Uniti”. Parlando di notizie aziendali correlate, un informatore ha recentemente affermato che Samsung sta considerando TSMC per produrre SoC Exynos .

VIA