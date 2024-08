Cinque nuove funzionalità in arrivo su tvOS 18 questo autunno

Oltre a iOS 18 , macOS Sequoia e gli altri aggiornamenti autunnali, Apple prevede di rilasciare una versione aggiornata di tvOS. Gli aggiornamenti software di Apple TV spesso non ricevono molta attenzione perché tendono a introdurre un numero limitato di nuove funzionalità, ma quest’anno sono in arrivo alcune aggiunte interessanti.

InSight : InSight è come Amazon X-ray: fornisce informazioni su attori, personaggi e musica da film e programmi di ‌Apple TV‌+ in tempo reale. Se metti in pausa uno spettacolo in riproduzione, puoi visualizzare i dettagli sugli attori, la canzone in riproduzione e altro ancora. Se utilizzi un iPhone come telecomando per una ‌Apple TV‌, puoi ottenere le informazioni InSight direttamente sul tuo telefono. Tieni presente che al momento questa funzionalità funziona solo con i contenuti di ‌Apple TV‌+.

Migliora dialogo e sottotitoli : Migliora dialogo è un’impostazione già esistente, ma Apple la sta migliorando con l’apprendimento automatico e miglioramenti dell’audio computazionale. Migliorerà la chiarezza vocale durante la musica ad alto volume, le scene d’azione e il rumore di fondo. Inoltre Apple lo ha aggiornato in modo che funzioni con altoparlanti collegati tramite HDMI, durante la riproduzione di contenuti su ‌iPhone‌ e iPad , quando si utilizzano AirPods e con altri dispositivi audio Bluetooth. Come bonus, Apple sta anche migliorando i sottotitoli, in modo che vengano visualizzati in modo intelligente, ad esempio quando il contenuto viene disattivato o quando un programma TV o un film viene riavvolto.

Aggiornamenti FaceTime : quando usi FaceTime con la tua ‌Apple TV‌ con un ‌iPhone‌ o ‌iPad‌ come fotocamera, ora puoi vedere i sottotitoli in tempo reale durante la chiamata. Funziona in inglese negli Stati Uniti e in Canada. Semi-correlato, c’è una nuova opzione per utilizzare SharePlay in modo che tutti possano contribuire con brani a una playlist di festa scansionando un codice QR.

Nuovi salvaschermo : Apple sta aggiungendo nuove opzioni di salvaschermo, tra cui Ritratti (mostra le immagini dei tuoi ritratti), TV e film e Snoopy.