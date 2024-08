Recensione del Samsung Galaxy Ring: il mio nuovo fitness tracker preferito

Samsung ha iniziato a mostrare per la prima volta il Galaxy Ring durante l’evento Unpacked di gennaio, dove ha annunciato la serie Galaxy S24 . Ha colto molti di noi di sorpresa. Avevamo visto alcune voci su un Galaxy Ring, ma non così tante. E dopo quella presa in giro, ero molto entusiasta dell’idea di un Galaxy Ring. Perché? Prima di tutto, potrei indossarlo a letto per monitorare il sonno rispetto a un grande orologio come il Galaxy Watch Ultra. In secondo luogo, mi aspettavo che fosse migliore dell’Oura Ring , cosa che finora è stata in parecchi modi. Ma non ero sicuro di quale sarebbe stato il prezzo. Speravo che fosse più vicino al prezzo del Galaxy Watch, ma in realtà è più costoso a $ 399.

Anche dopo essere stato informato da Samsung il mese scorso sul Galaxy Ring prima di Unpacked, ero super entusiasta di poterlo davvero provare. E Samsung non mi ha deluso. Indosso una qualche forma di fitness tracker da oltre un decennio. Che si trattasse di un Fitbit, dei primi smartwatch Android Wear (ricordate l’OG Moto 360?) o infine dell’Apple Watch. Qualcosa è al mio polso ormai da oltre un decennio. Indossare un anello senza orologio è diventato un po’ strano, a dire il vero. Non ho mai veramente indossato un anello, ed è strano non avere qualcosa al polso. Ma è stato fantastico. È abbastanza bello spendere $ 399 su questo Galaxy Ring? Scopriamolo nella nostra recensione completa.

Quando si tratta di un anello, c’è poco che puoi fare, dal punto di vista del design. Vuoi qualcosa che sia leggero e che possa mimetizzarsi e offrirlo in alcuni colori diversi. Samsung offre il Galaxy Ring in nero e argento, che sono entrambe finiture opache, oltre a un oro lucido. È un po’ più spesso di un anello tradizionale, motivo per cui Samsung consiglia di indossarlo sull’indice, in modo che non faccia tintinnare con una fede nuziale sull’anulare. Ma in realtà puoi indossarlo su qualsiasi dito: ho scoperto che è più comodo, tuttavia, sul mio dito indice.

Samsung, come l’Oura Ring, ha una piccola cresta all’esterno, che indica come dovresti indossarlo. Fondamentalmente la cresta dovrebbe trovarsi sul lato del palmo della mano. Questo perché i sensori si trovano solo su quel lato dell’anello e funzionano meglio su quel lato del dito. Questo ti aiuta anche a mettere il Galaxy Ring sul caricabatterie quando è il momento di caricarlo.

Tutti e tre i colori del Galaxy Ring sono realizzati in titanio, quindi sembra di fascia alta. Una cosa che mi incuriosiva molto era se il modello nero si graffiava più facilmente rispetto agli altri colori. Ho la sensazione che sull’argento non lo noteresti così tanto, ma ne ho visti alcuni con l’anello d’oro, e quello mostra davvero molti graffi. Naturalmente, gran parte di ciò è probabilmente dovuto alla natura lucida di quel colore dorato. Dopo una settimana, ho un paio di graffi sul mio Galaxy Ring, ma devi davvero cercarli per trovarli. In effetti, non riesco nemmeno a riprendere la fotocamera. Tuttavia, sono sicuro che cambierà tra pochi mesi o un anno.

Uno degli aspetti più importanti di qualcosa come il Galaxy Ring, che non ha regolazioni che possono essere apportate come potrebbe avere un orologio, è quanto sia comodo. Essendo una persona che non ha mai indossato un anello prima, è stato difficile abituarsi i primi due giorni. Tuttavia, ora praticamente dimentico che ce l’ho anche sul dito. Ciò è dovuto alla sua relativa magrezza e peso. Misura 2,6 mm di spessore e pesa circa 3 grammi per la mia taglia 13. Le taglie più piccole peseranno un po’ meno. Ora, se lo confronti con il concorrente più vicino, l’Oura Ring, è piuttosto impressionante. L’anello Oura è di circa 2,5 mm, quindi un po’ più sottile, ma pesa tra 4 e 6 grammi, a seconda della dimensione scelta.

Non ho davvero alcuna lamentela riguardo al design del Galaxy Ring, anche per quanto riguarda i colori disponibili al momento del lancio. Sento che la maggior parte delle persone vorrebbe comunque un anello nero, argento o oro.

Recensione del Samsung Galaxy Ring: monitoraggio del fitness e del sonno

Sorprendentemente, il Galaxy Ring tiene traccia di molte cose. Ho fatto un bel po’ di ricerche sull’Oura Ring all’inizio di quest’anno perché volevo abbandonare il mio Apple Watch, ma continuo a monitorare cose come la forma fisica e il sonno. Ma ho scoperto che Oura Ring lasciava molto a desiderare, per non parlare del fatto che c’è un abbonamento di $ 5,99 al mese con Oura. Quindi, anche se non ho usato l’Anello Oura, ne so molto. E il Galaxy Ring sembra un’opzione molto migliore, anche se togliamo il prezzo dal tavolo.

Il Galaxy Ring tiene traccia praticamente di tutto ciò che il Galaxy Watch traccerebbe. Mancano alcune cose, come l’apnea notturna, il ritmo cardiaco irregolare, gli AGE e una serie di allenamenti. Il Galaxy Ring può monitorare il sonno, l’attività, la frequenza cardiaca, lo stress, l’ossigeno nel sangue e alcuni allenamenti. Il Galaxy Ring si limita sostanzialmente a monitorare automaticamente gli allenamenti di camminata e corsa. Inoltre, tieni presente che non dovresti indossare il Galaxy Ring mentre sollevi pesi. Non solo si graffierà parecchio, ma potrebbe anche farti male al dito.

Per la maggior parte, quello che ho fatto con il Galaxy Ring da quando l’ho ricevuto è stato indossarlo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ma indosso il mio Galaxy Watch Ultra soprattutto durante il giorno. Quando li indossi entrambi, il Galaxy Ring conserva una buona quantità di durata della batteria perché Samsung passa avanti e indietro tra i due per ottenere i dati più accurati.

Quanto sono accurati i dati del Galaxy Ring?

Quindi, vale la pena notare che non sono uno scienziato, non ho un sacco di attrezzature per aiutarmi a testare quanto siano accurati cose come il sensore della frequenza cardiaca su dispositivi indossabili come il Galaxy Ring. Invece, quello che ho fatto è stato confrontarlo con altri fitness tracker. Come il Galaxy Watch Ultra (che è stato accoppiato a un diverso account Google e Samsung e a un diverso telefono Samsung) e Fitbit Charge 6.

Cominciamo innanzitutto con il confronto tra il Galaxy Ring e il Galaxy Watch Ultra. Come ho già detto, sono stati accoppiati a due diversi telefoni Samsung e utilizzando due diversi account Google e Samsung. Ciò è stato fatto per assicurarsi che non facessero affidamento l’uno sull’altro per i dati, ma agissero in modo indipendente. Li ho indossati entrambi insieme per 24 ore intere, in modo da ricevere i dati del mio sonno e i passi della giornata.

Per quanto riguarda i dati sul sonno, è stato un po’ interessante. I numeri erano molto simili, ma i punteggi del sonno erano leggermente diversi. Con un 88 dell’Anello e un 94 dell’orologio. Nonostante abbia dormito 10 minuti in più con l’Anello. In realtà ho scoperto che il Ring è passato al monitoraggio del sonno più velocemente del Galaxy Watch Ultra e anche un po’ più accuratamente.

Ho anche misurato manualmente la mia frequenza cardiaca un paio di volte durante il giorno su entrambi i dispositivi. E ogni volta la frequenza cardiaca era esattamente la stessa. Voglio dire, dovrebbe esserlo, l’anello non è così lontano dall’orologio, su quel braccio.

Infine, per i passi, li ho indossati entrambi per lo stesso periodo di tempo, li ho tolti contemporaneamente, ecc. E il Galaxy Ring mi ha fatto registrare 11.721 passi per la giornata, mentre il Galaxy Watch Ultra mi ha fatto registrare 11.789 passi per il giorno. Si tratta di una differenza dello 0,5%, che per me è estremamente vicina e abbastanza precisa. Ora, ho davvero fatto così tanti passi quel giorno? Non lo so, non ho contato ogni passo che ho fatto. Quindi, ancora una volta, è importante ricordare che i fitness tracker non sono generalmente così accurati; vengono utilizzati più per mostrarti come stai rispetto al giorno prima, al mese prima o anche agli anni prima. Puoi vedere questi screenshot qui sotto, la modalità oscura è Galaxy Ring e la modalità luce è Galaxy Watch Ultra.

Ora passiamo al Fitbit Charge 6 . L’ho indossato anche con il Galaxy Ring per 24 ore di fila (in questo test non è stato utilizzato alcun Galaxy Watch Ultra, quindi tutti i dati provenivano direttamente dal Ring). Il Fitbit Charge 6 mi ha fatto segnare 13.626 passi giornalieri, mentre il Galaxy Ring ha fatto 13.646 passi giornalieri. È ancora più vicino di quanto non lo fosse con il Galaxy Watch Ultra, e Fitbit è presumibilmente abbastanza preciso (secondo dietro all’Apple Watch). Anche il sonno era molto simile, anche se, ancora una volta, sento che il Galaxy Ring è più veloce nel rendersi conto che ti sei addormentato e quando ti svegli. Ma è a pochi minuti dal Fitbit Charge 6. Puoi vedere questi confronti qui sotto.

Il Galaxy Ring può funzionare con telefoni non Samsung?

Molte persone hanno affermato che il Galaxy Ring non funziona con telefoni non Samsung. Anche se Samsung ha espressamente affermato di sì, otterrai l’esperienza completa su un telefono Samsung. Il Galaxy Ring funzionerà su qualsiasi telefono Android: nel caso specifico, l’ho collegato a un Pixel 8 Pro in questo momento.

La cosa principale che ti manca sul Ring sono i consigli sul benessere. Ad essere onesti, questi non sono così utili in questo momento. Mi aspetto che ciò cambi nel tempo poiché Samsung è in grado di mettere a punto questi suggerimenti poiché l’intelligenza artificiale li alimenta. Sul Galaxy Watch ti mancheranno cose come il rilevamento dell’apnea notturna e le notifiche del ritmo cardiaco irregolare, che provengono dall’app Samsung Health Monitor, disponibile solo per i telefoni Samsung.

Quindi, se ti stai chiedendo se puoi utilizzare il Galaxy Ring con un telefono OnePlus , Motorola , Google o di qualsiasi altra marca, puoi farlo.

Recensione del Samsung Galaxy Ring: durata della batteria e ricarica

Con il Galaxy Ring, Samsung sostiene che puoi ottenere 6-7 giorni di durata della batteria, a seconda delle dimensioni. Ovviamente, le dimensioni più grandi come 11, 12 e 13 hanno batterie più grandi ma non consumano più energia come potrebbe fare uno smartphone o uno smartwatch. Dal momento che fa tutte le stesse cose e non ha uno schermo.

Nella mia esperienza, sono riuscito a ottenere circa sette giorni di durata della batteria. Eseguo aggiornamenti giornalieri sulla durata della batteria ogni giorno alle 20:00 circa ET da quando ho ricevuto l’Anello, di cui puoi vedere l’ intero thread su X . Mi aspetto che la durata della batteria continui a migliorare poiché l’ho testata moltissimo la scorsa settimana e l’ho utilizzata parecchio senza l’orologio. Samsung afferma che utilizzandoli entrambi insieme è possibile risparmiare circa il 30% della batteria del Galaxy Ring, il che non è un’impresa da poco; si tratta di circa due giorni in più di durata della batteria (nei miei test.