Samsung presenta un nuovo telefono economico con batteria da 5.000 mAh e display a 90 Hz

Samsung ha appena presentato un nuovo telefono economico con una batteria di grandi dimensioni e un display a 90 Hz. Il dispositivo in questione è il Samsung Galaxy F14 e il telefono è stato annunciato in India .

Il Galaxy F14 è il nuovissimo smartphone economico di Samsung

Il principale punto di forza di questo telefono è ovviamente il suo prezzo. Questo di solito è il caso dei dispositivi della serie Galaxy F. Il dispositivo è disponibile in una variante , con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, e ha un prezzo di INR 8.999 ($ ​​107).

Non puoi davvero aspettarti molto per quel prezzo, vero? Tuttavia, alcune specifiche di questo telefono sono piuttosto allettanti. Prima di arrivarci, però, parliamo dell’aspetto del telefono.

Il Galaxy F14 ha un display piatto con un notch a goccia nella parte superiore. Questa è la prima indicazione che si tratta di un telefono economico. Il secondo è il ‘mento’ sotto il display, la cornice è più spessa delle altre.

Tutti i pulsanti fisici si trovano sul lato destro, mentre la cornice è piatta tutt’intorno. La piastra posteriore del telefono è piatta e lì sono presenti tre fotocamere allineate verticalmente.

Ha un display a 90 Hz, tre fotocamere e una batteria da 5.000 mAh

Per quanto riguarda le specifiche, il SoC Snapdragon 680 alimenta il telefono. Qui è incluso un display LCD fullHD+ (2400 x 1080) da 6,7 ​​pollici, con una frequenza di aggiornamento di 90Hz.

Android 14 è preinstallato sul telefono, insieme alla skin One UI 6.1 di Samsung. Ci sono due slot per schede SIM qui (2x nano SIM), e uno slot aggiuntivo per una scheda microSD

All’interno del telefono è presente una batteria da 5.000 mAh. Il Galaxy F14 supporta la ricarica cablata da 25 W. Uno scanner di impronte digitali è incorporato all’interno del pulsante di accensione/blocco sul lato destro.

Questo telefono ha un singolo altoparlante ed è a fuoco inferiore. Tuttavia, nel telefono è incluso anche un jack audio. Qui è supportato il Bluetooth 5.2, mentre il dispositivo supporta anche il Dual 4G VoLTE.

Una fotocamera principale da 50 megapixel (apertura f/1.8) è supportata da un sensore di profondità da 2 megapixel e una fotocamera macro da 2 megapixel (apertura f/2.4). Nella parte anteriore si trova una singola fotocamera da 13 megapixel (apertura f/2.0).

