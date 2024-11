Esclusiva: tutte le novità dell’aggiornamento One UI 7 di Samsung

Samsung aggiunge il Controllo Parentale per proteggere i tuoi bambini

Con One UI 7, Samsung sta anche aggiungendo nuovi Parental Control, che possono essere utilizzati per proteggere i tuoi figli su Internet. I genitori potranno consentire ai loro figli di accedere a determinati siti e app e bloccarne altri. Puoi anche controllare la loro posizione fisica, assicurandoti che tornino a casa da scuola in sicurezza. Eliminando la necessità di installare app come Life360 .

Samsung sta anche potenziando una serie di funzionalità fotografiche in One UI 7. Ciò include l’utilizzo di Live Effects sulle tue immagini per aggiungere profondità. Sarai anche in grado di ridisegnare facilmente i tuoi ritratti utilizzando l’intelligenza artificiale. Sono disponibili numerosi effetti artistici generati dall’intelligenza artificiale per trasformare le tue immagini in immagini che si distinguono su Facebook , Instagram e X. Utilizzando il Pro Visual Engine, Galaxy può utilizzare AI Zoom (che impara sempre) per catturare scatti nitidi con zoom, anche a 100x.

Samsung sta anche aggiungendo più opzioni a Sketch to Image . Questa è una funzionalità che ha debuttato su Galaxy Z Flip 6 e Fold 6 con One UI 6.1.1 a luglio. In sostanza, puoi disegnare qualsiasi immagine da zero e Generative AI può dare vita a quello schizzo. È fatto in alcuni stili diversi, tra cui 3D Cartoon, Sketch e Watercolor.

Raggiungi i tuoi obiettivi di fitness con Energy Score

Un’altra funzionalità che ha debuttato con Galaxy Z Flip 6 e Fold 6, insieme a Galaxy Watch 7 e Watch Ultra , è Energy Score. Sta ricevendo alcuni aggiornamenti per renderlo ancora più utile. Con il tuo Energy Score, puoi diventare più consapevole dei tuoi effetti sulla salute e della tua vita quotidiana. Samsung ha anche Wellness Tips che ti aiuteranno a migliorare il tuo Energy Score ogni giorno.

Naturalmente, One UI 7 è sicuro, grazie a Samsung Knox . La sicurezza è una grande priorità per Samsung; che tu stia semplicemente navigando su Internet, utilizzando app bancarie o scattando foto, Samsung Knox ti copre.

