OnePlus 13: tutto quello che devi sapere

È arrivato OnePlus 13, il nuovo fiore all’occhiello di OnePlus. Il telefono è stato lanciato l’ ultimo giorno di ottobre 2024 e ha molto da offrire, come previsto. All’inizio potrebbe sembrare simile al suo predecessore, ma non lasciarti ingannare. Questa volta l’azienda ha incluso un display piatto e lati piatti, cambiando parecchio le cose in termini di ergonomia. La sensazione in mano sarà completamente diversa con questo telefono.

Proprio come l’anno scorso, la società ha annunciato una variante del telefono. Non avremo Pro, Plus, Ultra o altri modelli. Questo è anche uno dei primi smartphone sul mercato a utilizzare il nuovissimo processore di punta di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Elite. Ha anche il nuovo display di BOE, una ricarica cablata e wireless incredibilmente veloce e molto altro. Cercheremo di darti un sacco di informazioni di seguito, quindi iniziamo.

Specifiche OnePlus

Le caratteristiche di OnePlus 13 sono realizzate in metallo e vetro. Ha un display piatto e una cornice piatta tutt’intorno al dispositivo. Un foro per la fotocamera del display è centrato sulla parte anteriore, mentre le sue cornici sono molto sottili. Detto questo, lo Snapdragon 8 Elite SoC alimenta questo smartphone. Questo è il chip più potente che Qualcomm ha da offrire. OnePlus ha anche annunciato tre diversi modelli di RAM e storage del telefono. Sono disponibili varianti di RAM LPDDR5X da 12 GB, 16 GB e 24 GB. Lo stesso vale per le varianti di storage flash UFS 4.0 da 256 GB, 512 GB e 1 TB.

È inclusa una batteria da 6.000 mAh, insieme alla ricarica cablata da 100 W e wireless da 50 W

C’è un display LTPO AMOLED da 6,82 pollici 3168 x 1440 incluso nella parte anteriore. Si tratta di un display piatto con una frequenza di aggiornamento adattiva (1-120 Hz). Supporta contenuti HDR10+ e arriva fino a 4.500 nit di luminosità al massimo. È protetto dal vetro ceramico Crystal Shield. Quel display funzionerà anche quando è bagnato grazie a Rain Touch 2.0. Una batteria da 6.000 mAh fa anche parte del pacchetto. L’azienda ha aumentato notevolmente la capacità della batteria rispetto al suo predecessore. OnePlus 13 offre anche una ricarica cablata da 100 W e una ricarica wireless da 50 W, oltre alla ricarica wireless inversa da 10 W.

OnePlus ha migliorato l’hardware della fotocamera ultra-grandangolare e teleobiettivo

Una fotocamera principale da 50 megapixel (Sony IMX808, sensore da 1/1,43 pollici, OIS, apertura f/1,6) si trova sul retro. Oltre a ciò, una fotocamera ultrawide da 50 megapixel (Samsung JN1 sensore da 1/1,27 pollici, apertura f/2,2, FoV a 114 gradi, macro da 3,5 cm) si trova lì dietro, insieme a un’unità teleobiettivo periscopica da 50 megapixel (sensore da 1/1,95 pollici, zoom ottico 3x, sensore Sony LYT-600, apertura f/2,6, zoom digitale 120x). Sulla parte anteriore del telefono, troverai una fotocamera selfie da 32 megapixel. Hasselblad fa anche parte del pacchetto, ovviamente. L’azienda ha aiutato OnePlus con la messa a punto del colore, mentre è inclusa anche la modalità Hasselblad Master.

Certificazione Android 15 + IP69

Android 15 è preinstallato sul dispositivo con ColorOS 15 in Cina, ma OxygenOS 15 sarà incluso nel modello globale. Il telefono include anche uno scanner per impronte digitali nel display, anche se questa volta è a ultrasuoni. Si tratta di un notevole miglioramento. Anche il Bluetooth 5.4 è incluso qui, mentre il telefono supporta la connettività WiFi 7 e anche 5G. OnePlus 13 è certificato IP68 e IP69. C’è un blaster IR nella parte superiore, mentre una porta Type-C si trova nella parte inferiore del dispositivo. OnePlus 13 misura 162,9 x 76,5 x 8,5 mm e pesa 213 grammi.

Un processore nuovissimo, immensamente potente

Lo Snapdragon 8 Elite è probabilmente il processore mobile più potente sul mercato. È stato annunciato da Qualcomm nell’ottobre 2024 e supera i benchmark in quasi ogni aspetto. Include anche miglioramenti nel reparto consumo energetico e molto altro. OnePlus 13 è tra i primi telefoni lanciati con questo processore. Questo, abbinato alla RAM LPDDR5X e allo storage UFS 4.0, per non parlare dell’ottimizzazione di OnePlus… ci aspettiamo prestazioni eccezionali.

Schermo piatto, finalmente

OnePlus sta finalmente abbandonando i display curvi, beh, almeno per quanto riguarda questo telefono. L’azienda ha utilizzato pannelli curvi per anni, ma alla fine ha fatto quello che hanno fatto la maggior parte degli altri OEM… è tornata a un pannello piatto. Il display BOE X2 è incluso qui, un pannello LTPO AMOLED da 6,82 pollici che diventa immensamente luminoso. Un foro per la fotocamera del display è centrato in alto, mentre questo pannello dovrebbe anche offrire ottimi angoli di visione. HDR10+ è supportato, così come Dolby Vision, mentre l’oscuramento PWM ad alta frequenza è anche parte del pacchetto. Per finire, Rain Touch 2.0 dovrebbe rendere il display perfettamente utilizzabile anche quando è bagnato.

Notevoli aggiornamenti della fotocamera

Alcuni di voi potrebbero essere delusi nel vedere lo stesso sensore della fotocamera principale su questo telefono, come quello sul OnePlus 12. Beh, non siate. Perché? Perché la fotocamera teleobiettivo periscopica ha ricevuto una nuova fotocamera teleobiettivo periscopica, mentre il modulo ultrawide ha ricevuto un’enorme spinta. Il sensore LYT-600 di Sony è utilizzato per la fotocamera teleobiettivo periscopica, un sensore da 1/1,95 pollici. Il OnePlus 12 ha un sensore da 1/2 pollice. Per la fotocamera ultrawide, è utilizzato il sensore JN1 da 1/1,27 pollici di Samsung, un enorme miglioramento rispetto al sensore da 1/2 pollice sul OnePlus 12.

