È ufficiale, il modello OnePlus 13 arriverà a gennaio

OnePlus ha appena confermato che il suo nuovo fiore all’occhiello, OnePlus 13 , sarà lanciato a livello globale a gennaio . In altre parole, accadrà il mese prossimo. OnePlus non ci ha ancora fornito la data esatta di lancio del dispositivo.

Il modello globale OnePlus 13 arriverà a gennaio in tutti e tre i colori

È stato anche confermato che il telefono arriverà in tutti e tre i colori lanciati in Cina. Quindi, arriverà nei colori nero, bianco e blu. Nota che il modello blu ha un retro in pelle vegana, mentre gli altri due modelli includono il vetro sul retro.

OnePlus 13 è stato lanciato inizialmente il 31 ottobre , nella sua patria. OnePlus sta ospitando questi eventi di lancio separati in questi giorni, come è successo negli ultimi due anni.

La cosa interessante è che Samsung probabilmente lancerà anche i suoi modelli di punta a gennaio. È stato così quest’anno, almeno. È probabile che OnePlus lo faccia per prima, dato che si vocifera che l’evento di Samsung si terrà il 22 gennaio. A proposito, anche il Consumer Electronics Show (CES) si terrà a gennaio.

La variante globale probabilmente includerà fino a 16 GB di RAM

Il modello globale OnePlus 13 sarà molto simile a quello cinese. Probabilmente non avremo una variante da 24 GB di RAM del telefono e avremo OxygenOS al posto di ColorOS, ma a parte questo, i due telefoni saranno uguali.

Un display piatto è posizionato sulla parte anteriore del telefono, con cornici sottili e un foro centrale per la fotocamera. Il design del retro non è molto diverso da quello dell’anno scorso, ma ha un po’ meno curve e l’isola della fotocamera sembra un po’ diversa.

È incluso anche un display LTPO AMOLED da 6,82 pollici a 120 Hz, così come il chip Snapdragon 8 Elite. La variante globale del telefono offrirà probabilmente fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 512 GB o 1 TB di storage interno.

VIA