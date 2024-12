Amazon presenta nuovi modelli AI per video e immagini

Quando pensi all’intelligenza artificiale, Amazon non è la prima cosa che ti viene in mente. Mentre aziende come Google , Microsoft e persino Samsung e Apple stanno facendo qualche progresso nel mercato dell’intelligenza artificiale, Amazon è rimasta indietro. Tuttavia, il gigante dell’e-commerce ci ha appena colpito con una grande novità. Amazon ha appena svelato i suoi nuovi modelli di generazione di video e immagini .

Solo pochi anni fa, tutti si battevano per creare il miglior generatore di immagini, poi tutti sono passati a creare il generatore di testo più intelligente. Ora, è tutto incentrato sulla generazione di video. Stiamo già assistendo a video generati dall’intelligenza artificiale che invadono i feed di Instagram in tutto il mondo, e questo fenomeno non fa che aumentare. OpenAI sta lavorando a un modello di generazione video denominato Sora, che ha praticamente distrutto Internet quando l’azienda lo ha presentato. Inoltre, Google sta lavorando a un modello denominato Veo.

Ora Amazon ha un modello di generazione video

L’anno scorso, Amazon ha fatto come la Samsung; ha tenuto un evento e lo ha fatto per il 98% incentrato sull’intelligenza artificiale. Durante l’evento, l’azienda ha promesso una potente intelligenza artificiale per i consumatori di prodotti Amazon… promesse che non si sono concretizzate. Abbiamo visto alcuni fantastici strumenti di intelligenza artificiale generativa arrivare da Amazon, ma servono principalmente a migliorare l’esperienza di acquisto e vendita. Non sono ciò che si potrebbe definire rivoluzionari.

Bene, con l’ultimo annuncio dell’azienda, considerate la rottura del terreno. Amazon ha appena tenuto il suo ultimo evento AWS re:Invented e l’azienda ci ha dato delle notizie entusiasmanti. Durante l’evento, ha svelato i suoi nuovi modelli AI. Ha svelato un modello di immagine chiamato Nova Canvas e un modello video chiamato Nova Reel. Il loro lancio è previsto per il 2025 .

Al momento non abbiamo molte informazioni su questi modelli, e mancano almeno sei mesi al loro lancio. Quando saranno lanciati, sappiamo che saranno in diretta competizione con Veo e Sora. Siamo certi che quei modelli saranno disponibili entro quella data.

Per quanto riguarda la qualità, resta da vedere. Un’azienda grande come Amazon può sicuramente realizzare un generatore di immagini capace. Per quanto riguarda il generatore video, Amazon afferma che produrrà video di “qualità da studio”. Sembra impressionante e susciterà entusiasmo tra i drogati di video AI.

A cos’altro sta lavorando Amazon?

Amazon è davvero venuta fuori dal nulla con questo evento. Di nuovo, in genere non associamo Amazon all’intelligenza artificiale, quindi annunciare all’improvviso alcuni ambiziosi prodotti di intelligenza artificiale come questo è piuttosto sconcertante. Insieme ai due modelli sopra menzionati, Amazon sta anche lavorando a un modello speech-to-speech. Come suggerisce il nome, sarà in grado di elaborare l’audio parlato e risponderti con un tono umano.

Questo prossimo modello è piuttosto ambizioso. Amazon lo chiama modello “Any-To-Any”. Sembra qualcosa che qualsiasi azienda di intelligenza artificiale vorrebbe lanciare. È un modello che può prendere qualsiasi tipo di contenuto e produrre qualsiasi tipo di contenuto. Ciò dimostra che Amazon ha grandi sogni per l’intelligenza artificiale. Chissà se si avvereranno?

