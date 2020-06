Amazon Fire HD 8 2020 disponibile da oggi, ecco prezzi e specifiche

E’ disponibile a partire dalla giornata di oggi, dopo alcune settimane di preordine, il nuovo Amazon Fire HD 8 2020, uno dei migliori tablet economici disponibili sul mercato. Per chi vuole spendere poco, il nuovo tablet di Amazon è davvero un’ottima soluzione in quanto, con le modifiche introdotte con il modello 2020, può garantire buone prestazioni generali risultando il punto di riferimento per la fascia di prezzo.

Il nuovo Fire HD 8 2020 può contare sul nuovo SoC MediaTek MT8168 con CPU Quad-Core da 2 GHz che viene affiancato da 2 GB di memoria RAM e 32 o 64 GB di storage interno. La memoria è espandibile tramite microSD. Il tablet ha un display da 8 pollici con risoluzione HD, una fotocamera anteriore ed una posteriore da 2 Megapixel, un jack audio ed un buon comparto audio. Da segnalare anche la presenza di una porta USB-C.

A livello hardware, si tratta di un notevole passo in avanti rispetto alla precedente generazione. Lato software c’è Android personalizzato da Amazon e senza servizi Google (c’è l’App Store di Amazon che offre tante applicazioni da scaricare). Il nuovo tablet di Amazon parte da 99 Euro (versione da 32 GB con “offerte speciali”, ovvero con offerte in lockscreen). Per acquistare il tablet è possibile cliccare sul box qui di sotto.