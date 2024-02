Sempre connesso con il tuo smartwatch grazie a One Number di TIM

Desideri mantenere il tuo smartwatch sempre connesso anche quando è distante dal tuo smartphone?

TIM ha creato una soluzione innovativa: il nuovo servizio TIM One Number, che offre una SIM virtuale. Questo permette di rimanere costantemente connessi, navigare online, ricevere e fare chiamate anche quando non si ha con sé il proprio smartphone.

Questa novità rappresenta un vero e proprio punto di svolta per gli appassionati di tecnologia e per chiunque voglia sfruttare appieno le potenzialità dei propri dispositivi.

One Number di TIM è la risposta alle esigenze di connessione continua.

Attraverso una SIM virtuale, TIM trasforma lo smartwatch in un’estensione del tuo telefono, consentendoti di effettuare e ricevere chiamate, ascoltare musica e accedere a tutti i servizi già attivi sulla tua linea TIM, al costo promozionale di soli 3,99€ al mese,

con i primi tre mesi gratuiti per coloro che richiedono il servizio entro il 24 marzo 2024.

Funzionalità e Vantaggi

Il funzionamento di One Number è semplice e innovativo: al momento dell’attivazione, una SIM virtuale viene installata sul tuo smartwatch. Questo ti consente di utilizzare lo stesso numero di telefono e le stesse offerte della tua linea mobile principale. Potrai lasciare il tuo smartphone a casa durante le corse mattutine, le sessioni di allenamento in palestra o le lunghe passeggiate all’aperto, rimanendo comunque raggiungibile e connesso. Una caratteristica interessante di One Number è che tutto il traffico dati generato dallo smartwatch, inclusi chiamate, messaggi e navigazione Internet, non comporta costi aggiuntivi. Utilizzerai la promozione TIM attiva sul tuo smartphone, mantenendo invariate le condizioni economiche delle offerte.

A chi è rivolto?

Il servizio TIM One Number si rivolge a una vasta gamma di utenti che desiderano massimizzare l’esperienza di connettività senza compromessi. Perfetto per gli appassionati di fitness che amano monitorare le proprie attività senza dover trascinare il telefono, è anche un’opzione eccellente per coloro che amano esplorare la natura o praticare sport, garantendo una totale libertà di movimento senza sacrificare la comunicazione. Inoltre, è un alleato prezioso per coloro che cercano una maggiore praticità nella gestione delle comunicazioni quotidiane: ricevere chiamate e messaggi senza dipendere necessariamente dalla presenza costante dello smartphone è un vantaggio significativo, specialmente durante il lavoro, i viaggi o in situazioni in cui portare con sé un telefono tradizionale non è pratico o consentito. Con TIM One Number, restare connessi diventa facile e senza complicazioni, garantendo un’esperienza fluida e senza interruzioni, ovunque tu sia.

Chi non può accedere al servizio?

One Number non è attivabile su linee con offerte TIM International (eccetto TIM International per Tutti) o TIM Tourist, né su servizi dedicati alla tutela dei minori come OKIDS. Tuttavia, può essere attivato su nuove linee con un’anzianità minima di 7 giorni, rendendolo accessibile a un vasto pubblico.

Il servizio One Number di TIM apre nuove frontiere nell’uso degli smartwatch, offrendo una libertà senza precedenti e la possibilità di restare sempre connessi, indipendentemente dalla vicinanza fisica del proprio smartphone.

Questa innovazione risponde alle esigenze di un mercato sempre più esigente, che richiede soluzioni pratiche per una vita quotidiana dinamica e in movimento. Con TIM One Number, il futuro della connettività è già qui.