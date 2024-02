Come appuntare un messaggio su Whatsapp

WhatsApp è tra le app di messaggistica più popolari, soprattutto per mandare SMS agli amici all’estero. L’app funziona su iPhone e Android, nonché su Mac, PC e browser Web, rendendola compatibile con i Chromebook . puoi inviare immagini, video, file e sondaggi, individualmente o in conversazioni di gruppo. È inoltre ricco di funzionalità che vanno dalle chiamate vocali e video ai messaggi a scomparsa.

Puoi aggiungere messaggi a Speciali per recuperarli facilmente e appuntare chat e conversazioni nella parte superiore dello schermo. Non dovrai cercarli. Queste funzionalità funzionano su tutte le versioni di WhatsApp, incluso sul tuo computer. Ecco come usarli.

Come appuntare un messaggio WhatsApp

Aggiungi i messaggi all’inizio di una conversazione e facilitane l’accesso. Ciò è particolarmente utile se, ad esempio, incontri un amico a cena e desideri appuntare l’indirizzo in cima alla conversazione invece di cercarlo. Puoi bloccare un messaggio per un periodo di tempo predefinito, che va da 24 ore a 7 o 30 giorni. Quando si blocca un messaggio in cima alla conversazione, tutte le parti possono vedere il messaggio bloccato, indipendentemente da chi lo ha bloccato.

Puoi appuntare un solo messaggio nella parte superiore di una conversazione. Se aggiungi un altro messaggio, ti verrà chiesto di confermare se desideri sostituire quello esistente. Puoi anche appuntare messaggi nelle chat di gruppo. Tuttavia, gli amministratori del gruppo devono attivare questa funzionalità nelle impostazioni del gruppo.

Come appuntare un messaggio WhatsApp su Android

Per fissare un messaggio WhatsApp su Android sono necessari pochi tocchi. Il processo è semplice:

Sul tuo smartphone Android, apri la conversazione WhatsApp da cui vuoi appuntare un messaggio. Tieni premuto il messaggio che desideri appuntare. Tocca il menu extra ⋮ nell’angolo in alto a destra. Tocca Blocca . Seleziona la durata per la quale desideri fissare il messaggio nella parte superiore della conversazione. Tocca Aggiungi per confermare.

Come appuntare un messaggio WhatsApp su un iPhone

Anche appuntare un messaggio WhatsApp su un iPhone è facile e si fa in un attimo:

Sul tuo iPhone, apri la conversazione WhatsApp da cui vuoi appuntare un messaggio. Tieni premuto il messaggio che desideri appuntare. Tocca Blocca . Seleziona la durata per la quale desideri fissare il messaggio nella parte superiore della conversazione.

Come appuntare un messaggio WhatsApp su WhatsApp Web e WhatsApp Desktop

Puoi anche fissare i messaggi dal tuo computer, nonché rivedere i messaggi fissati.

Sul tuo computer, apri WhatsApp Web o WhatsApp Desktop . Passa alla conversazione WhatsApp da cui desideri appuntare un messaggio. Identifica il messaggio che desideri appuntare e posiziona il mouse su di esso. Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso e selezionare Blocca Seleziona la durata per la quale desideri fissare il messaggio nella parte superiore della conversazione.

