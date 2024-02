In cosa eccelle uno smartphone top di gamma

I moderni telefoni di fascia bassa e media sono in grado di svolgere tutte le funzioni in possesso ai top di gamma, permettendo di registrare video in alta definizione, di accedere ai servizi di localizzazione e di giocare con le specialità dei casinò online. La differenza con gli smartphone top di gamma, tuttavia, è evidente e non è costituita esclusivamente dal prezzo o dal design. Vediamo quali sono le differenze più evidenti tra i telefoni di alta fascia e quelli economici.

La durata nel tempo

Gli smartphone top di gamma sono realizzati con componentistica di massima qualità, sia per quanto riguarda i materiali costruttivi, sia per quanto concerne l’hardware. Ciò riserva due vantaggi: i materiali subiranno un logorio inferiore nel corso del tempo; l’hardware sarà soggetto a una minore obsolescenza, per cui il telefono si rivelerà più duraturo.

Foto e video

Il comparto fotografico dei cellulari top di gamma è realizzato con estrema cura, con attenzioni che riguardano sia le lenti sia i sensori. Ciò garantisce dei perfetti scatti e dei video fluidi anche in circostanze non favorevoli, come ad esempio in condizioni di scarsa luminosità oppure quando la camera viene utilizzata in movimento.

Visione di contenuti video

Tutti i telefoni in commercio negli ultimi anni supportano la riproduzione dei video in alta definizione, risultando compatibili con l’accesso alle più comuni piattaforme che trasmettono eventi sportivi, film e serie televisive. La differenza principale tra gli smartphone costosi e quelli economici è rappresentata dallo schermo: la luminosità è maggiore, la visione angolare è più ampia e i colori si dimostrano certamente più brillanti, a prescindere dalla risoluzione del display.

Il gaming

È probabilmente nel gaming che i cellulari top di gamma fanno segnare le differenze più concrete. La potenza dei processori, la quantità di memoria RAM e le GPU avanzate permettono di riprodurre senza alcuno scatto i giochi più impegnativi, riservando ai gamer un’esperienza quasi paragonabile a quella offerta dalle console portatili. Le performance sono apprezzabili con qualunque tipologia di gioco, dai sandbox alle slot, dai titoli di calcio alle simulazioni di guida.

L’ascolto della musica

I top di gamma sono dotati di speaker stereo, i quali diffondono un suono abbastanza potente e piacevole, mentre i modelli base curano in modo meno marcato questo aspetto. I cellulari di fascia alta, inoltre, si comportano meglio anche nella riproduzione della musica tramite dispositivi Bluetooth, poiché in possesso di tutti gli ultimi standard audio.

Sistemi di ricarica più avanzati

Tra le problematiche principali degli smartphone vi è quella che riguarda la ricarica. I modelli più evoluti supportano caricatori dall’elevato numero di Watt, fattore che consente di ottenere un’alta percentuale di carica in pochi minuti e di completare il processo in meno di mezz’ora. I top di gamma, inoltre, sono generalmente compatibili con la ricarica wireless, la quale permette di caricare il telefono senza il bisogno di collegare il cavo USB: non occorre che una specifica base in cui poggiare il dispositivo, molto diffuse anche nelle automobili.