Gurman: Mancano almeno 18 mesi ad Apple Vision Pro 2

Mancano almeno 18 mesi al lancio della versione di seconda generazione delle cuffie Vision Pro di Apple, riferisce Mark Gurman di Bloomberg .

Nell’ultima edizione della sua newsletter “Power On”, Gurman ha affermato che Apple è probabilmente ad almeno un anno e mezzo di distanza dal rilascio delle cuffie Vision Pro di seconda generazione, fissandone il lancio alla fine di agosto 2025 al più presto. Gurman ha osservato che Apple è molto interessata ai motivi per cui i clienti che scelgono di restituire le cuffie Vision Pro di prima generazione lo fanno, trasmettendo infine il feedback dai negozi al dettaglio alla sede centrale dell’azienda per aiutare a perfezionare la versione successiva del dispositivo.

La notizia esclude di fatto l’idea che Vision Pro riceva aggiornamenti annuali come l’ iPhone o l’Apple Watch, suggerendo che è probabile che seguirà un ciclo di aggiornamento più lungo che potrebbe persino superare quello dell’iPad .

L’analista Apple Ming-Chi Kuo e la società di ricerche di mercato Omdia hanno già menzionato un periodo di lancio nel 2027 per le cuffie Vision Pro di seconda generazione. Si dice che fino ad allora non potrebbero esserci aggiornamenti hardware per Vision Pro, il che significa che Vision Pro potrebbe durare fino a 54 mesi senza aggiornamento dall’annuncio della prima generazione alla seconda. Nel frattempo, secondo The Information e Bloomberg , Apple potrebbe lanciare un visore Vision più conveniente intorno al 2025 .

VIA