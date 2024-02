Samsung si unirà al MacBook Push OLED nel 2027

Samsung si sta preparando a unirsi alla catena di fornitura dei display OLED di Apple per i futuri modelli di MacBook, riferisce The Elec della Corea .

Da diversi anni circolano voci sui piani di Apple di convertire MacBook Pro e MacBook Air dalla tecnologia dei display mini-LED e LCD a quella OLED . L’ultimo rapporto spiega che Samsung sta attualmente assemblando una linea di produzione di pannelli OLED di ottava generazione focalizzata sulla fornitura ad Apple di display OLED per i futuri modelli di MacBook. I pannelli della linea di produzione non arriveranno sui nuovi modelli di MacBook prima del 2027, aggiunge The Elec .

Alla fine dell’anno scorso, ETNews ha affermato che Apple prevede di portare la tecnologia dei display OLED su nove nuovi dispositivi entro il 2027, a partire da due nuovi modelli di iPad Pro a marzo. Si prevede quindi che l’azienda sposterà l’attenzione su un MacBook Pro OLED da 16 pollici nel 2025, prima di lanciare i nuovi modelli MacBook Pro da 14 pollici, ‌MacBook Air‌ da 13 e 15 pollici, iPad Air da 10,9 pollici e iPad mini da 8,7 pollici. con display OLED l’anno successivo. Di conseguenza, il rapporto di The Elec sembra suggerire che i pannelli della nuova linea di produzione non verranno utilizzati nella prima ondata di MacBook OLED nel 2025. Nel 2027, Apple dovrebbe portare OLED sul presunto iPad da 12,9 pollici. Modello aereo .

I vantaggi dei display OLED includono una maggiore luminosità, un rapporto di contrasto più elevato, una maggiore precisione del colore e un consumo energetico inferiore rispetto ai modelli esistenti con LCD. I pannelli OLED sono anche più sottili e leggeri degli LCD. Apple utilizza già i display OLED per tutti i modelli di iPhone e Apple Watch, ad eccezione dell’iPhone SE .

VIA