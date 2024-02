Come aggiungere più amministratori WhatsApp a un canale

I canali WhatsApp offrono un modo pratico per inviare e ricevere aggiornamenti rilevanti all’interno dell’app. Ti consente di trasmettere messaggi e aggiornamenti ai follower senza rivelare il tuo numero di cellulare e l’immagine del profilo. Quando crei un nuovo canale WhatsApp su un iPhone o un telefono Android , potresti voler aggiungere amministratori per gestirlo in modo efficiente.

Tra le funzionalità appena annunciate , puoi aggiungere più amministratori a un canale WhatsApp e condividere aggiornamenti frequenti senza perdere un colpo. È particolarmente utile quando gestisci un canale di notizie o un account aziendale su WhatsApp e desideri mantenere follower e clienti coinvolti con gli ultimi aggiornamenti e avvenimenti.

Funzionalità di amministrazione su un canale WhatsApp

Prima di invitare altri come amministratori sul tuo canale WhatsApp, assicurati di comprendere le funzionalità di amministrazione e di inviare inviti solo ai contatti pertinenti. Un amministratore può apportare le seguenti modifiche al tuo canale:

Invia messaggi e condividi aggiornamenti sul tuo canale WhatsApp

Cambia l’immagine del profilo del canale

Cambia il nome del canale

Modifica la descrizione del canale WhatsApp

Aggiungi più amministratori WhatsApp a un canale su Android

Prima di iniziare, crea un canale WhatsApp . Dopo averne creato uno, diventa visibile agli altri su WhatsApp. Puoi anche invitare i tuoi contatti a unirsi al canale. Ora, segui i passaggi seguenti per aggiungere più amministratori WhatsApp:

Apri WhatsApp sul tuo telefono Android. Scorri fino al menu Aggiornamenti . Seleziona il tuo canale WhatsApp. Tocca il nome del canale in alto. Scorri verso il basso e seleziona Invita amministratori Puoi invitare fino a 16 persone a unirsi al canale come amministratore. Gli amministratori possono inviare aggiornamenti, modificare il profilo del canale e vedere il tuo numero di telefono. Tocca il segno di spunta in basso. WhatsApp mostra il messaggio di invito predefinito per diventare amministratore del canale. Modificalo in base alle tue preferenze e tocca Invia . Riceverai un messaggio di conferma dopo che la persona avrà visualizzato e accettato il tuo invito a diventare amministratore del tuo canale WhatsApp

Invita diversi amministratori di WhatsApp su un canale su iPhone

WhatsApp utilizza un’interfaccia utente diversa su iPhone. Ecco come aggiungere altri come amministratori su WhatsApp per iOS.

Avvia WhatsApp e apri la scheda Aggiornamenti . Seleziona il tuo canale WhatsApp. Vai al menu delle informazioni sul canale . Scorri verso il basso e seleziona Invita amministratori . Tocca il pulsante di opzione accanto a un contatto e tocca Invita . Mantieni il messaggio di invito predefinito o modificalo secondo le tue preferenze. Tocca invia . Attendi che la persona accetti il ​​tuo invito

Puoi anche andare al menu delle informazioni sul canale e toccare il nome di un follower per invitarlo come amministratore. Dopo aver accettato l’invito, l’amministratore aggiunto può condividere aggiornamenti e gestire il canale senza alcun input da parte tua.

Aggiungi gli amministratori del canale WhatsApp sul desktop

WhatsApp offre app su Windows e Mac. Se utilizzi WhatsApp principalmente sul desktop, controlla i passaggi seguenti per aggiungere più amministratori a un canale.

Apri WhatsApp sul desktop. Fai clic sull’icona Canali in alto Seleziona un canale che hai creato. Fai clic sulla freccia rivolta verso il basso nell’angolo in alto a destra. Apri Informazioni sul canale . Scorri verso il basso e seleziona Invita amministratori Fare clic sulla casella di controllo accanto a un contatto e toccare il segno di spunta

Quando la persona accetta l’invito a diventare amministratore, può condividere aggiornamenti e apportare altre modifiche sul tuo canale WhatsApp.

Abbiamo utilizzato le app desktop WhatsApp basate sul Web nei passaggi precedenti. L’azienda ha recentemente lanciato app per Windows e Mac. Sebbene queste app abbiano un aspetto migliore rispetto alla loro controparte basata sul Web, non supportano i canali WhatsApp.

