Come esportare i messaggi WhatsApp

Essendo una delle app di messaggistica più popolari al mondo, WhatsApp può facilmente consumare molto spazio di archiviazione se sei un utente esperto. Miliardi di persone, che possiedano un solido telefono Android economico o un nuovo iPhone, usano WhatsApp per chattare con familiari e amici. Fortunatamente, WhatsApp ti consente di eseguire il backup sicuro delle tue conversazioni e dei file multimediali su Google Drive e iCloud e puoi ripristinarli solo all’interno di WhatsApp. Se nessuna di queste soluzioni sembra ideale, c’è un’altra opzione: puoi esportare le conversazioni di WhatsApp per visualizzarle, condividerle o stamparle su qualsiasi dispositivo. È più semplice che acquisire screenshot di ogni conversazione di WhatsApp e avrai meno probabilità di perdere il file quando pulisci i tuoi album fotografici.

Che tu voglia salvare i tuoi ricordi più cari o utilizzare le conversazioni di WhatsApp per scopi aziendali o legali, questa guida ti guiderà attraverso i passaggi per esportare le conversazioni di WhatsApp come file PDF.

Alcune cose da tenere a mente prima di esportare i messaggi WhatsApp

Prima di esportare i messaggi WhatsApp, informati sulle limitazioni attuali.

WhatsApp offre app desktop ricche di funzionalità su Mac e Windows. Tuttavia, la possibilità di esportare le conversazioni è disponibile solo sui dispositivi mobili.

offre ricche di funzionalità su Mac e Windows. Tuttavia, la possibilità di esportare le conversazioni è disponibile solo sui dispositivi mobili. WhatsApp esporta solo i tuoi messaggi e contenuti multimediali dalla conversazione. Non include i dettagli del registro delle chiamate e gli aggiornamenti di stato.

esporta solo i tuoi messaggi e contenuti multimediali dalla conversazione. Non include i dettagli del registro delle chiamate e gli aggiornamenti di stato. Il thread della tua chat di WhatsApp potrebbe contenere informazioni private. Il file .txt non è protetto da password, quindi conservalo in modo sicuro.

Puoi inviare fino a 10.000 messaggi più recenti con i media. Senza media, puoi inviare 40.000 messaggi. Questi vincoli sono dovuti alle dimensioni massime delle email.

Non puoi esportare più chat di WhatsApp contemporaneamente. Devi esportare i messaggi da una chat alla volta.

Esporta i messaggi WhatsApp su iPhone

Esistono un paio di modi per esportare i messaggi WhatsApp su un iPhone. Diamo un’occhiata.

Apri WhatsApp sul tuo iPhone e vai a una conversazione. Tocca il nome di un contatto in alto. Apre il menu informazioni. Scorri verso il basso e seleziona Esporta chat Seleziona Allega supporto o Senza supporto . Allegare contenuti multimediali genera un archivio chat più grande. WhatsApp avvia il processo di esportazione e apre il menu di condivisione iOS predefinito. Tocca Salva su file Scegli una posizione pertinente sul tuo iPhone o su qualsiasi servizio di archiviazione cloud, assegna un tag se lo desideri e tocca Salva . Puoi anche stampare, condividere o inviare tramite e-mail la chat di WhatsApp dal menu di condivisione.

Puoi esportare i messaggi WhatsApp dal menu Impostazioni. Ecco cosa farai:

Avvia WhatsApp e vai su Impostazioni . Tocca Chat Seleziona Esporta chat . Scegli Chat dal menu seguente. WhatsApp mostra le conversazioni utilizzate di frequente in alto. Tocca una conversazione e seleziona con o senza contenuti multimediali dal menu in basso WhatsApp crea un file ZIP e apre il menu di condivisione per salvarlo. Vai all’app File e tocca il file ZIP per decomprimerlo. Il tuo file di testo WhatsApp è pronto per essere visualizzato e condiviso.

Perché dovresti esportare i messaggi WhatsApp?

Ecco i principali motivi per esportare i tuoi messaggi WhatsApp.

Scarica i messaggi per motivi legali e presentali alle autorità come prova.

Salva i messaggi WhatsApp per motivi di lavoro e di ricerca.

Crea un backup offline dei tuoi messaggi WhatsApp

