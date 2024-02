iPhone 16 Pro potrebbe essere disponibile in due nuove opzioni di colore

I prossimi modelli di iPhone 16 Pro di Apple potrebbero essere disponibili nelle nuovissime opzioni di colore “Desert Titanium” e “Titanium Grey”, secondo il leaker noto come “ Majin Bu ”.

In un nuovo post su X (ex Twitter), Majin Bu ha affermato che il “Desert Titanium” sarà simile all’opzione di colore Gold offerta sull’iPhone 14 Pro nel 2022, ma più profondo e più pesante. D’altra parte, il “Grigio Titanio” sarà apparentemente simile alla tonalità del Grigio Spazio offerta sull’iPhone 16 nel 2014.

L’ iPhone 15 Pro è disponibile in titanio nero, titanio bianco, titanio blu e titanio naturale. Vale la pena notare che non esiste ‌‌iPhone 15 Pro‌‌ con finitura dorata. L’oro era disponibile da ‌ iPhone ‌ 5S del 2013 a ‌‌iPhone‌‌ 8 del 2017, e poi da ‌‌iPhone‌‌ XS del 2018 a ‌‌iPhone 14‌‌ Pro del 2022. Di conseguenza, la reintroduzione di una tonalità dorata con ‌iPhone 16 Pro‌ sembra molto plausibile.

I modelli ‌iPhone‌ “Pro” di Apple sono sempre stati disponibili in non più di quattro opzioni di colore al momento del lancio, di solito con opzioni di base nero, bianco e oro insieme a colori più sorprendenti come verde, blu o viola. Ciò significa che mentre è molto probabile che Black Titanium e White Titanium vengano trasferiti da ‌iPhone 15 Pro‌ a ‌iPhone 16 Pro‌, la continuazione di Blue Titanium e Natural Titanium è tutt’altro che certa. È possibile che queste opzioni di colore vengano interrotte per far posto a “Desert Titanium” e “Titanium Grey”, soprattutto perché il “Titanium Grey” sembra essere molto simile al Natural Titanium.

Questa è la prima voce sulle opzioni di colore dell’‌iPhone 16 Pro‌ e Majin Bu ha un track record misto nel rivelare informazioni accurate sui piani di Apple. Tuttavia, è probabile che emergeranno maggiori informazioni nei prossimi mesi man mano che ci avviciniamo al lancio.

