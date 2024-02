Mark Zuckerberg, CEO di Meta, afferma che Quest 3 è migliore di Apple Vision Pro

Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha confrontato oggi l’ Apple Vision Pro con il Meta Quest 3 da $ 500 in un video Instagram e ha fornito diverse ragioni per cui ritiene che le cuffie di Meta siano migliori di quelle di Apple.

Secondo Zuckerberg, Quest 3 è migliore “per la stragrande maggioranza delle cose per cui le persone usano la realtà mista”, ed ecco alcune delle cose che ha detto su Meta Quest 3:

Offre un passthrough di alta qualità con schermi di grandi dimensioni “proprio come Vision Pro”.

Quest è molto più comodo: pesa 120 grammi in meno.

Non ci sono fili che ti intralciano quando ti muovi.

Il campo visivo è più ampio e lo schermo è più luminoso.

Vision Pro ha il motion blur quando ti muovi. La ricerca è molto più nitida.

Sono disponibili controller di precisione, così come il tracciamento delle mani e il tracciamento delle mani di Quest è più accurato.

La coinvolgente libreria di contenuti di Quest è molto più approfondita.

Puoi guardare YouTube o giocare a Xbox.

Zuckerberg ha detto di essere rimasto sorpreso dai “compromessi” che Apple ha dovuto fare per fornire uno schermo con una risoluzione più alta di quella offerta dal Quest 3, sacrificando “comfort”, “ergonomia” e altro ancora. Ha continuato spiegando che Apple non è sempre leader in una nuova categoria di prodotti e che spera che i dispositivi Meta alla fine “vinceranno”.

Ora guarda, so che alcuni fan si arrabbiano ogni volta che qualcuno osa chiedersi se Apple sarà il leader in una nuova categoria, ma la realtà è che ogni generazione di computer ha un modello aperto e uno chiuso. E sì, nel settore mobile ha vinto il modello chiuso di Apple. Non è sempre così. Se torni all’era dei PC, il modello aperto di Microsoft è stato il vincitore. Nella prossima generazione, Meta sarà il modello aperto e voglio davvero assicurarmi che il modello aperto vinca ancora. Il futuro non è ancora scritto.

Meta Quest 3 è stato lanciato a ottobre. Ha due pannelli LCD 2K rispetto ai display microLED 4K di ‌Apple Vision Pro‌. Pesa 515 grammi mentre Vision Pro pesa da 600 a 650 grammi e non ha una batteria separata. Utilizza il chipset Snapdragon XR2 Gen 2 di Qualcomm, ha 8 GB di RAM ed è dotato di controller Touch Plus.

Meta ha prodotto finora diversi visori, tra cui Oculus Quest, Oculus Quest 2, Quest 3 e Quest Pro. Apple prevede di continuare a produrre auricolari e le voci suggeriscono che la versione di prossima generazione sarà molto più conveniente. Spiegando il prezzo del Vision Pro, il CEO di Apple Tim Cook ha affermato che si tratta “della tecnologia di domani oggi”.

