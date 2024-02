Come disattivare l’Assistente Google

L’Assistente Google ti consente di utilizzare i comandi vocali per rispondere a domande o eseguire attività. Ti consente di inviare messaggi, avviare app, impostare promemoria e controllare la tua casa intelligente usando la tua voce. È integrato in molti dispositivi, inclusi i tablet Android più convenienti . Gli utenti iPhone e iPad possono ottenerlo dall’App Store.

A volte, l’Assistente può essere fastidioso e apparire in momenti inopportuni. Ti guidiamo attraverso il processo di disattivazione del trigger vocale. Ti mostriamo anche come disattivare l’Assistente Google sul tuo telefono Android, Chromebook, Google Home e altoparlanti per la casa intelligente Nest.

Come disattivare l’Assistente Google su un telefono Android

Una delle parti migliori dell’Assistente Google è il suo set illimitato di funzionalità poiché può acquisire nuove funzionalità nel tempo. Google continua a migliorare la sua precisione e ad aggiungere nuove funzionalità man mano che la tecnologia di intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML) avanza. La potenza e la disponibilità su tutti i dispositivi rendono l’Assistente Google un punto di riferimento. Puoi scegliere di non utilizzare l’Assistente Google, per motivi di privacy o altro .

Disattivare l’Assistente Google sul tuo dispositivo Android è un processo semplice. L’unico aspetto complicato è trovare il menu giusto a cui accedere. L’app Google rende tutto più semplice. Fallo con pochi rapidi tocchi.

Per disattivare l’Assistente Google sul tuo dispositivo Android, procedi nel seguente modo:

Apri l’ app Google sul tuo telefono. Tocca la tua immagine del profilo nell’angolo in alto a destra. Seleziona Impostazioni Trova e apri l’ opzione Assistente Google . Viene visualizzata una sezione Impostazioni popolari in alto e una sezione Tutte le impostazioni leggermente più in basso, disposte in ordine alfabetico. Individua e tocca Generale nella sezione Tutte le impostazioni Disattiva l’Assistente Google spostando l’interruttore in posizione off

Come disattivare i comandi vocali “Ehi Google”.

Non è necessario disattivare l’Assistente Google se ritieni fastidioso il trigger “Ehi Google”. Disattiva invece l’impostazione delle parole attive e continua a utilizzare l’assistente digitale senza la funzione di attivazione vocale.

Per disattivare l’impostazione “Ok Google” sul tuo dispositivo, procedi come segue:

Avvia l’ app Google dalla schermata iniziale o dal cassetto delle app. Tocca l’icona del tuo profilo nell’angolo in alto a destra. Seleziona Impostazioni . Vai alla sezione Assistente Google . Seleziona Ehi Google e Voice Match in Impostazioni popolari . Sposta l’ interruttore Ehi Google in posizione off .

Come disattivare l’Assistente Google sugli altoparlanti Google Nest

Se desideri disattivare l’Assistente Google sul tuo altoparlante intelligente Google Home o Nest, non troverai un’opzione nel menu delle impostazioni. Tuttavia, puoi disattivarlo manualmente toccando il pulsante fisico del microfono sull’altoparlante. Troverai il pulsante del microfono sul retro degli altoparlanti Google Home e Google Nest. Su Google Home Mini e Google Nest Mini, il pulsante si trova vicino al cavo di alimentazione.

Premendo il pulsante si disattiva l’audio del dispositivo, impedendo all’Assistente Google di ascoltare la parola di attivazione, rendendolo inattivo. Ti consente di disattivare l’Assistente Google dal tuo altoparlante intelligente per tutto il tempo che desideri mantenerlo spento. Prima di riprendere a parlare con il dispositivo, riattivalo utilizzando lo stesso pulsante del microfono.

