Digital working: quali sono i trend del lavoro digitale nel 2024 e del futuro?

L’universo digitale ha cambiato le nostre abitudini quotidiane e di conseguenza anche il nostro modo di lavorare, a partire dagli strumenti operativi fino alla postazione e le mansioni, la svolta professionale è stata totale. Lo smartworking è sicuramente una delle invenzioni più rivoluzionarie insieme a Internet, infatti negli ultimi 20 anni i trend professionali del digital working si stanno affermando sempre di più.

Esistono tantissimi modi di svolgere un lavoro digitale, ecco quali sono i trend del 2024 che molto probabilmente resteranno in vetta alle richieste occupazionali per molti anni ancora.

Negozi virtuali tra eCommerce e dropshipping

Esistono due modi per entrare nel commercio online anche senza possedere un negozio fisico , è chiaro che bisogna affidarsi comunque a dei professionisti del settore sia per aprire un negozio digitale che per iniziare a fare dropshipping, perché in linea generale serve qualche dritta per capire meglio come funzionano i marketplace.

Vendere online è sicuramente uno dei trend professionali più attuali e del prossimo futuro: è possibile digitalizzare un negozio tradizionale, aprire eCommerce oppure fare da tramite tra il fornitore e il cliente attraverso il dropshipping. Questa soluzione perfetta per chi vuole iniziare o non possiede ancora un negozio.

Digital marketing, eCommerce specialist, copywriter, social media manager

Direttamente collegato con il mondo delle eCommerce e del marketplace sono queste figure che lavorano in digitale, per svolgere queste professioni è necessario possedere titoli accademici e/o frequentare corsi specializzati.

Gli esperti in digital marketing e specialisti eCommerce curano ad ampio raggio l’area pubblicitaria e decidono le strategie di vendita, per fare ciò devono lavorare in sintonia con copywriter e social media manager.

La prima figura si occupa dei contenuti relativi al blog aziendale e tutte le novità in vendita, insieme ai social media manager che gestiscono tutte le piattaforme come Facebook, Instagram, X, Tik Tok e you Tube, sono entrati a far parte dei trend professionali del 2024.

Gli altri trend delle professioni digitali del futuro

Tra i lavori digitali del futuro che costituiranno trend stabili c’è sicuramente lo specialista AI, perché l’Intelligenza Artificiale sta entrando in tutti i meccanismi del mercato del lavoro online e questa figura partecipa attivamente ai processi di progettazione, realizzazione e aggiornamento di questi nuovi sistemi informatici.

Un’altra figura professionale che resterà un trend per il prossimo futuro è rappresentata dagli Specialisti in Sostenibilità, esperti che lavorano per rendere ogni processo dell’azienda totalmente ecologico e privo di impatto ambientale, come richiesto dalle leggi UE sempre in costante aggiornamento.

L’Information Security Analyst è un trend professionale sempre più richiesto da qualsiasi azienda perché si occupa della sicurezza informatica delle piattaforme, in poche parole, risolve ogni problema relativo agli attacchi esterni provenienti dagli hacker. La sua mission è anche quella di mantenere alto il livello di sicurezza anche per i clienti ed evitare furti di dati sensibili.

Per concludere, segnaliamo anche il Business Intelligence Analyst, figura professionale che insieme al Data Analyst si occupa di raccogliere, elaborare e analizzare tutti i dati che provengono da fonti esterne, in modo da anticipare e partecipare ai trend che il mercato propone.